AMD, Üçüncü Nesil Ryzen Pro Serisi İşlemcilerini Tanıttı

Bilgisayar donanımları konusunda lider şirketlerden biri olan AMD, merakla beklenen yeni işlemci serisini tanıttı. Böylece üçüncü nesil Ryzen Pro serisi işlemciler gün yüzüne çıkmış oldu.

AMD’nin yeni duyurusunda, AMD Ryzen PRO 3000 serisi masaüstü işlemci ailesi, yeni Radeon Vega Grafikli AMD Ryzen PRO işlemciler ve Radeon Vega Grafikli AMD Athlon PRO işlemcilerin satışa sunulduğu bildirildi.

Gelişmiş 7nm ‘Zen 2’ çekirdek mimarisi üzerine inşa edilen AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 ve AMD Ryzen 5 PRO 3600 işlemcileri, 2019’un son çeyreğinden itibaren HP ve Lenovo’nun dayanıklı kurumsal masaüstü PC’lerinde de yer alacak.

AMD Ryzen PRO ve Athlon PRO masaüstü işlemcileri, dahili güvenlik özellikleri ve kurumsal sınıf güvenilirlikleriyle birlikte oldukça güçlü bir performans sunuyor.

Yeni işlemci serisinin en tepesinde yer alan AMD Ryzen 9 PRO 3900, herhangi bir kurumsal işlemcide bulunan en yüksek çekirdek ve iş parçacığına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

12 çekirdek ve 24 iş parçacığından oluşan bu işlemciler, en zorlu ortamlarda bile yüksek performans ve yüksek verimlilik sunarken aynı zamanda güç tasarrufu da sağlıyor.