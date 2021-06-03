AMD ve Tesla Araç içi Oyun Deneyimi için Birlikte Çalışacak!

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar sırasında Tesla araçlarda Cyberpunk 2077 ve The Witcher III gibi oyunları oynayabilmenize olanak sunacak olan 10 TFLOPs gücündeki bir oyun sistemi kurulumundan bahsetmişti. Musk'ın sözünü ettiği bu durum oldukça yakın bir zamanda gerçeğe dönebilir çünkü AMD ve Tesla, araç içi oyun deneyimi adına birlikte çalışacak.

AMD ve Tesla Oyun Deneyimi için İş Birliği Kuracak!

Bir süredir merakla beklenen konuya değinen AMD, Computex 2021 sırasında önemli duyurulara imza attı. Buna göre Tesla otomobillerde yer alacak olan oyun sistemi AMD Ryzen işlemci ve AMD RDNA 2 ekran kartı ile desteklenecek ve bu sayede oldukça güçlü bir yapılandırma sunulacak.

AMD CEO'su Lisa Su, "Dolayısı ile bilgi - eğlence sistemine güç veren AMD Ryzen işlemciye ve AAA oyunları çalıştırırken devreye giren ve 10 TFLOPs'a kadar işlem gücü sağlayan (ayrı bir) RDNA 2 tabanlı ekran kartına sahibiz. Oyuncular için harika bir AAA oyun platofrmu." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan anlamış olduğumuz üzere Tesla otomobillerde yer alacak olan RDNA 2, oyun konsollarındakine benzer bir performansa sahip olacak ancak direkt olarak aynı varyantlardan oluşmayacak. 10 TFLOPs, aşağı yukarı PlayStation 5'e yakın bir performans anlamına geliyor.

Bu da günümüzdeki pek çok üst seviye oyunun 4K çözünürlükte ve yüksek ayarlarda oynanabileceğini işaret ediyor. Tabii ki bir otomobilde bu denli güçlü bir oyun sistemine neden ihtiyaç duyulduğu ile ilgili önemli endişelerin bulunduğunu da bilmek gerekiyor.

Peki siz AMD ve Tesla tarafından yapılan bu iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobillerde bu tip sistemlere ve yapılandırmalara ihtiyaç var mı yoksa aksine tehlikeli olabilirler mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.