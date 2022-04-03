AMD Yakında Daha Ucuz Bir RDNA 2 Ekran Kartı Piyasaya Sürebilir

AMD'nin, en azından bu son söylentilerinin parayla ilgili olduğu kanıtlanırsa daha da ucuz bütçeli yeni bir RDNA 2 grafik kartı piyasaya süreceği iddia ediliyor.

İddia, AMD'nin Twitter'da donanım sızıntılarını gerçekleştiren (tweet'i Wccftech tarafından tespit edilen) Komachi_Ensaka'dan geliyor. İddialarına göre AMD mevcut cüzdan dostu RX 6400'ün yanına bir de RX 6300 ekran kartını geliştiriyor.

Tweet, RX 6400'ün "artık yalnızca OEM'ler için" olmadığını, yani yalnızca hazır toplanmış PC'lerde bulunmayacağı ve artık raflarda bağımsız bir ürün olarak satın alınabileceği anlamına geliyor. Görünüşe göre RX 6300 'OEM'e özel' olarak geliyor, bu da ekran kartının yalnızca yeni makinelere dâhil etmeleri için PC üreticilerine satılacağı anlamına geliyor.

RX 6400 Artık Bağımsız Olarak Satın Alınabilecek

Kısacası RX 6300 teorik olarak üretim aşamasında gibi görünüyor ancak mevcut PC'nize takmak için bağımsız bir model olarak satın alamayacaksınız. Bunun yerine tercihiniz artık OEM olarak kullanılmayacak olan RX 6400 olabilir.

Özellikle kripto madenciler ve küresel çip problemi nedeniyle ekran kartlarının stok sıkıntısı ve fiyatlarında pahalılık göz önüne alındığında bu sevindirici bir haber olabilir. Ayrıca tıpkı RX 6400'de alınan karar gibi RX 6300'ün de ileride OEM'den ayrılıp bağımsız olarak satılma ihtimali mevcut.

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