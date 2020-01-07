AMD Yeni Grafik İşlemcilerini CES 2020'de Tanıttı

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden AMD, CES 2020 kapsamında yeni grafik işlemcilerini tanıttı. En yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar ve ultra ince bilgisayarlar üzerinde kullanılacağı düşünülen yeni grafik işlemcilere dair teknik detaylar da sunumda yerini aldı.
MD, bugün yaptığı açıklamayla birlikte, yepyeni AMD RDNA mimarisi ve 1080p oyunlar için üstün yüksek performanslı ve gerçekçi deneyimler sağlayan, yenilikçi yazılım özelliklerinin gücünü kullanan, AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünlerini tanıttı. Yeni AMD Radeon RX 5600 serisi, içerisinde AMD kart üreticilerin özel tasarımlarıyla satışa sunulacak AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı ve yeni Alienware Aurora oyuncu bilgisayarı gibi hazır sistemlerle sunulan AMD Radeon RX 5600 grafik kartını barındırıyor. Yeni seride aynı zamanda dünya sınıfı 1080p oyunları dizüstü bilgisayarlara getirmek için tasarlanan AMD Radeon RX 5600M GPU da yer alıyor.
Bununla birlikte AMD, en gelişmiş yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarlarını güçlendirmek için Radeon RX 5700M GPU’ları da tanıttı. AMD RDNA mimarisi ve endüstri lideri 7nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, yüksek bant genişliğine sahip PCIe 4.0 teknolojisi ve yüksek hızlı GDDR6 bellek barındıran AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünleri, ultra yüksek seviyede performans ve güç verimliliği sunuyor. Amiral gemisi AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı, rakibine göre günümüzün lider AAA oyunlarında ortalamada yüzde 20’ye kadar daha fazla performans sunarken, popüler espor oyunlarında ise yüzde 10’a kadar daha fazla performans sağlıyor.
AMD yeni grafik işlemcileri
|
Model
|
İşlem Ünitesi
|
Akış İşlemcileri
|
TFLOPS
|
GDDR6
|
Oyun Frekansı (MHz)
|
Boost Frekansı (MHZ)
|
Bellek Arayüzü
|
Radeon™ RX 5600 XT
|
36
|
2304
|
7.19’a kadar
|
6GB
|
Up to 1375
|
Up to 1560
|
192-bit
|
Radeon™ RX 5600
|
32
|
2048
|
6.39’a kadar
|
6GB
|
Up to 1375
|
Up to 1560
|
192-bit
|
Radeon™ RX 5700M
|
36
|
2304
|
7.93’a kadar
|
8GB
|
Up to 1620
|
Up to 1720
|
256-bit
|
Radeon™ RX 5600M
|
36
|
2304
|
5.83’a kadar
|
6GB
|
Up to 1190
|
Up to 1265
|
192-bit
AMD yeni işlemciler
7nm üretim teknolojisi ile Zen 2 mimarisi üzerinde kurulan yeni AMD Ryzen işlemcilerin, SOC tasarımı içinde iyileştirilmiş Radeon grafiğin yüksek performansını da barındıran AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemci ailesinin parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemciler oldukları belirtildi.
AMD Ryzen Mobil işlemcilerin üçüncü nesli olan yeni AMD Ryzen 4000 işlemcilerin yanı sıra daha çok dizüstü bilgisayarlarda kullanılması planlanan AMD Athlon 3000 serisi de tanıtıldı. Kullanıcılar ilk AMD Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalardan satın alabilecekleri dile getirildi.
Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için sıra dışı performansı mümkün kılmak için amaca yönelik üretilen 3990X, AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
AMD Ryzen 4000 serisi işlemci özellikleri
|MODEL
|ÇEKİRDEK/THREAD
|cTDP (Watt)
|BOOST/
TABAN FREKANSI (GHz)
|RADEON™ GRAFİK
|GPU ÇEKİRDEKLERİ
|L2 / L3 ARA BELLEK (MB)
|AMD Ryzen™ 7 4800H
|8Ç/16T
|45W
|4.2 / 2.9 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|7
|12
|AMD Ryzen™ 5 4600H
|6Ç/12T
|45W
|4.0 / 3.0 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|6
|11
|AMD Ryzen™ 7 4800U
|8Ç/16T
|15W
|4.2 / 1.8 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|8
|12
|AMD Ryzen™ 7 4700U
|8Ç/8T
|15W
|4.1 / 2.0 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|7
|12
|AMD Ryzen™ 5 4600U
|6Ç/12T
|15W
|4.0 / 2.1 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|6
|11
|AMD Ryzen™ 5 4500U
|6Ç/6T
|15W
|4.0 / 2.3 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|6
|11
|AMD Ryzen™ 3 4300U
|4Ç/4T
|15W
|3.7 / 2.7 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|5
|6
|AMD Athlon™ Gold 3150U
|2Ç/4T
|15W
|3.3 / 2.4 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|3
|5
|AMD Athlon™ Silver 3050U
|2Ç/2T
|15W
|3.2 / 2.3 GHz’e kadar
|Radeon™ Graphics
|2
|5
Ürün Özellikleri: 3. nesil Gen AMD Ryzen Threadripper 3990X
|
MODEL
|
ÇEKİRDEK/THREAD
|
TDP(WATT)
|
BOOST/
|
TOPLAM ARABELLEK (MB)
|
PCIe® 4.0 Hattı (işlemci + AMD TRX40)
|
TETT (USD)
|
SATIŞ TARİHİ
|
AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X
|
64/128
|
280W
|
4.3 / 2.9’a kadar
|
288
|
88 (72 useable)
|
$3,990
|
7 Şubat 2020
Radeon™ Grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran AMD Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor. Bununla birlikte 90 milyondan fazla dizüstü oyuncusu ve içerik üreticisi ile AMD Ryzen 4000 H-Serisi Mobil İşlemciler, ayarlanabilir 45W TDP ile yenilikçi, ince ve hafif dizüstülerde oyun ve içerik üretimi için yeni standartı belirliyor.
Yeni AMD Ryzen 7 4800U:
- Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
- Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı
Yeni AMD Ryzen 7 4800H:
- Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
- Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı
- Rakibe göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
- MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
- Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru
AMD aynı zamanda performansı verimli olarak iyileştirerek oyun deneyimlerini rakipsiz yeni seviyelere taşıyan, kullanıcıların Ryzen 4000 Mobile İşlemcilerin, Radeon Grafiklerin ve en yeni AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition’ın gücünü kullanmasını sağlayan AMD SmartShift teknolojisinin de detaylarını sundu. Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran AMD SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
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