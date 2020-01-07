AMD Yeni Grafik İşlemcilerini CES 2020'de Tanıttı

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden AMD, CES 2020 kapsamında yeni grafik işlemcilerini tanıttı. En yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar ve ultra ince bilgisayarlar üzerinde kullanılacağı düşünülen yeni grafik işlemcilere dair teknik detaylar da sunumda yerini aldı.

MD, bugün yaptığı açıklamayla birlikte, yepyeni AMD RDNA mimarisi ve 1080p oyunlar için üstün yüksek performanslı ve gerçekçi deneyimler sağlayan, yenilikçi yazılım özelliklerinin gücünü kullanan, AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünlerini tanıttı. Yeni AMD Radeon RX 5600 serisi, içerisinde AMD kart üreticilerin özel tasarımlarıyla satışa sunulacak AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı ve yeni Alienware Aurora oyuncu bilgisayarı gibi hazır sistemlerle sunulan AMD Radeon RX 5600 grafik kartını barındırıyor. Yeni seride aynı zamanda dünya sınıfı 1080p oyunları dizüstü bilgisayarlara getirmek için tasarlanan AMD Radeon RX 5600M GPU da yer alıyor.

Bununla birlikte AMD, en gelişmiş yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarlarını güçlendirmek için Radeon RX 5700M GPU’ları da tanıttı. AMD RDNA mimarisi ve endüstri lideri 7nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, yüksek bant genişliğine sahip PCIe 4.0 teknolojisi ve yüksek hızlı GDDR6 bellek barındıran AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünleri, ultra yüksek seviyede performans ve güç verimliliği sunuyor. Amiral gemisi AMD Radeon RX 5600 XT grafik kartı, rakibine göre günümüzün lider AAA oyunlarında ortalamada yüzde 20’ye kadar daha fazla performans sunarken, popüler espor oyunlarında ise yüzde 10’a kadar daha fazla performans sağlıyor.

AMD yeni grafik işlemcileri

Model İşlem Ünitesi Akış İşlemcileri TFLOPS GDDR6 Oyun Frekansı (MHz) Boost Frekansı (MHZ) Bellek Arayüzü Radeon™ RX 5600 XT 36 2304 7.19’a kadar 6GB Up to 1375 Up to 1560 192-bit Radeon™ RX 5600 32 2048 6.39’a kadar 6GB Up to 1375 Up to 1560 192-bit Radeon™ RX 5700M 36 2304 7.93’a kadar 8GB Up to 1620 Up to 1720 256-bit Radeon™ RX 5600M 36 2304 5.83’a kadar 6GB Up to 1190 Up to 1265 192-bit

AMD yeni işlemciler

7nm üretim teknolojisi ile Zen 2 mimarisi üzerinde kurulan yeni AMD Ryzen işlemcilerin, SOC tasarımı içinde iyileştirilmiş Radeon grafiğin yüksek performansını da barındıran AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemci ailesinin parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemciler oldukları belirtildi.

AMD Ryzen Mobil işlemcilerin üçüncü nesli olan yeni AMD Ryzen 4000 işlemcilerin yanı sıra daha çok dizüstü bilgisayarlarda kullanılması planlanan AMD Athlon 3000 serisi de tanıtıldı. Kullanıcılar ilk AMD Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi markalardan satın alabilecekleri dile getirildi.

Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için sıra dışı performansı mümkün kılmak için amaca yönelik üretilen 3990X, AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.

AMD Ryzen 4000 serisi işlemci özellikleri

MODEL ÇEKİRDEK/THREAD cTDP (Watt) BOOST/

TABAN FREKANSI (GHz) RADEON™ GRAFİK GPU ÇEKİRDEKLERİ L2 / L3 ARA BELLEK (MB) AMD Ryzen™ 7 4800H 8Ç/16T 45W 4.2 / 2.9 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 7 12 AMD Ryzen™ 5 4600H 6Ç/12T 45W 4.0 / 3.0 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 6 11 AMD Ryzen™ 7 4800U 8Ç/16T 15W 4.2 / 1.8 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 8 12 AMD Ryzen™ 7 4700U 8Ç/8T 15W 4.1 / 2.0 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 7 12 AMD Ryzen™ 5 4600U 6Ç/12T 15W 4.0 / 2.1 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 6 11 AMD Ryzen™ 5 4500U 6Ç/6T 15W 4.0 / 2.3 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 6 11 AMD Ryzen™ 3 4300U 4Ç/4T 15W 3.7 / 2.7 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 5 6 AMD Athlon™ Gold 3150U 2Ç/4T 15W 3.3 / 2.4 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 3 5 AMD Athlon™ Silver 3050U 2Ç/2T 15W 3.2 / 2.3 GHz’e kadar Radeon™ Graphics 2 5

Ürün Özellikleri: 3. nesil Gen AMD Ryzen Threadripper 3990X

MODEL ÇEKİRDEK/THREAD TDP(WATT) BOOST/

TABAN FREKANSI (GHz) TOPLAM ARABELLEK (MB) PCIe® 4.0 Hattı (işlemci + AMD TRX40) TETT (USD) SATIŞ TARİHİ AMD Ryzen™ Threadripper™ 3990X 64/128 280W 4.3 / 2.9’a kadar 288 88 (72 useable) $3,990 7 Şubat 2020

Radeon™ Grafikli AMD Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler

En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran AMD Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor. Bununla birlikte 90 milyondan fazla dizüstü oyuncusu ve içerik üreticisi ile AMD Ryzen 4000 H-Serisi Mobil İşlemciler, ayarlanabilir 45W TDP ile yenilikçi, ince ve hafif dizüstülerde oyun ve içerik üretimi için yeni standartı belirliyor.

Yeni AMD Ryzen 7 4800U:

Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı

Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı

Yeni AMD Ryzen 7 4800H:

Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı

Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı

Rakibe göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı

MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans

Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru

AMD aynı zamanda performansı verimli olarak iyileştirerek oyun deneyimlerini rakipsiz yeni seviyelere taşıyan, kullanıcıların Ryzen 4000 Mobile İşlemcilerin, Radeon Grafiklerin ve en yeni AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition’ın gücünü kullanmasını sağlayan AMD SmartShift teknolojisinin de detaylarını sundu. Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran AMD SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.