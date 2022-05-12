AMD'nin Yeni Grafik Sürücüsü Oyunlarda Çok Daha İyi Performans Sağlıyor

AMD, henüz test aşamasında olmasına rağmen yeni bir grafik sürücüsü yayınladı ancak yeni sürüm, AMD ekran kartı kullanan oyuncular için sağladığı performans iyileştirmeleri açısından oldukça dikkat çekici.

AMD'nin Mayıs 2022 Grafik Sürücüsü güncellemesinin RX 6000 ekran kartlarına ve bu haftanın başlarında yenilenmiş bir amiral gemisi kart olan RX 6950 XT de dâhil olmak üzere bir dizi karta sağladığı iyileştirmeler, AMD'nin iddiasına göre oyunlarda %10'a kadar daha iyi performans imkânı tanıyor.

Bu, belirli oyunlar için özellikle de bu önizleme (beta) sürücüsüyle %30'a kadar daha iyi performans sağlayan World of Warcraft: Shadowlands'ta dikkat çekiyor. Assassin's Creed Odyssey testleri ise oyunun %28'e varan daha iyi performans sağladığını gösteriyor. AMD'nin kendi testlerine göre Total War Saga: Troy da etkileyici bir şekilde %17'lik bir artış sağlarken, GTA V %11'e varan oranlarda. Watch Dogs: Legion'da bu oranlar %10 iken, Valorant'ta ise %7'ye ulaşıyor.

Güncelleme ile FSR Performansı da Artırıldı

Bu temel performans iyileştirmelerinin yanı sıra AMD, Radeon Süper Çözünürlük veya bilinen adıyla RSR'ın yeni bir sürümünü tanıtmak da dâhil olmak üzere, bu beta grafik sürücüsünde birkaç başka hamle daha yaptı. FSR, AMD'nin tüm oyun yelpazesinde çalışan daha iyi FPS almanıza yarayan bir özellik ve yeni güncellemenin kapsadığı RSR 1.1, görüntüyü keskinleştiren ‘keskinleştirme etkisi’ adında bir kaydırıcı ekliyor ve böylece görünümü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

Ayrıca, Death Stranding ve Watch Dogs: Legion için bazı Akıllı Erişim Belleği (SAM) optimizasyonları uygulanıyor ve bu %10'a kadar performans iyileştirmesi vaat ediyor. SAM, Ryzen işlemcilerin ekran kartı belleğine tam erişim sağlaması nedeniyle kare hızı olarak daha iyi performans almanızı sağlıyor.

Tüm bu özellikler geçtiğimiz günlerde gelen Adrenalin sürüm 22.5.1 grafik sürücüsünde bulunuyor. Siz de AMD ekran kartına sahipseniz ekran kartı sürücünüzün güncelleme bölümünden bu güncellemeyi indirebilir ve yükleyebilirsiniz.