AMD Yeni Güncelleme ile Ryzen Sistemlerde Yaşanan Windows Sorunlarını Çözeceğini Söyledi

AMD Ryzen ile çalışan Windows 10 veya 11 sistemlerde rastgele performans takılmaları, yavaş yükleme problemleri ve diğer başka sorunlar yaşadınız mı? TechPowerUp'ın bildirdiğine göre AMD, Ryzen anakartlarında BIOS'ta bulunan güvenilir yazılım güvenilir platform modülleri (fTPM'ler) ile ilgili sorunlardan kaynaklanabileceğini açıkladı.

Geçen yıl Microsoft, Windows 11 için TPM 2.0 yongalarının gerekli olacağını duyurmuştu. Bunlar, Windows arka plan belleği işlemlerini doğrulayan bir donanım şifreleme sistemi olarak hizmet ediyor. AMD, "belirli AMD Ryzen sistem yapılandırmalarının, ana kartta bulunan SPI flash bellekte ("SPIROM") aralıklı olarak genişletilmiş fTPM ile ilgili bellek işlemleri gerçekleştirebileceğini" ve esasen işlem tamamlanana kadar sisteminizin teklemesine neden olduğunu tespit etti.

Şirket bir düzeltme üzerinde çalıştığını duyurdu ve hızla geçici bir çözüm önerdi. fTPM'den ana kartınızdaki özel TPM 2.0 başlığına takılı ayrı bir TPM modülüne (dTPM) geçiş yapabilirsiniz. Tabii bunu yapmanın belli bir maliyeti var. TechPowerUp'a göre Amazon'da 50-100 dolar civarında bir ödemeye mal oluyor ve ülkemizin kuru göz önünde bulundurulduğunda bu az bir rakam değil. Doğal olarak AMD tarafından güncelleme gelmesini beklemekte fayda var.

AMD bu sorunu ne zaman düzeltecek?

AMD bu sorunu düzeltmek için Mayıs ayında bir güncelleme göndermeyi planlıyor. fTPM sorunu, AMD'nin Ryzen yongalarında gördüğümüz ilk sorun değil. Geçen yıl AMD, eSpor oyunlarını yüzde 15'e kadar yavaşlatan iki önemli hata için güncelleme yayınlamak zorunda kalmıştı.