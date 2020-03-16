AMD, Yeni Mobil İşlemcileri Ryzen 9 4900H ve 4900HS'i Duyurdu

AMD, dizüstü bilgisayarlar için iki yeni işlemci duyurdu: Ryzen 9 4900 H ve 4900HS. Çipler, AMD’nin 7nm Zen 2 mimarisine dayanan yeni 4000 mobil serisinin en iyi performans gösteren üyeleri. Intel Core i9 dizüstü bilgisayar işlemcilerini hedef alan yeni çipleri ilkbaharda piyasaya sürülecek laptop modellerinde göreceğiz.

AMD’nin bugün duyurduğu yeni CPU’ları Ryzen 9 4900 H ve 4900HS, nispeten taşınabilir bilgisayarlarda masaüstü sınıfı oyun ve verimliliği sağlamak için tasarlanmış. Şirketin yeni duyurduğu oyun dizüstü bilgisayarı (14 inç ROG Zephyrus G14) bu işlemcileri kullanıyor ve AMD, modeli Dünyanın en güçlü 14 inç oyun dizüstü bilgisayarı olarak pazarlıyor.

35W 4900HS, sekiz çekirdek, 16 iş parçaçıklı tasarım ve 4.3GHz’a kadar çıkabilen 3.0GHz saat hızı sunuyor. 45W 4900H, 4.4GHz’a kadar çıkabilen 3.3GHz saat hızında çalışıyor. AMD, yeni yongalarının Intel yongalarından daha üstün performans sunacağının sözünü veriyor. AMD’nin kendi testinde 4900H, Intel’in Core i9-9880H modelini Cinebench’te yüzde 28, video kod dönüştürmede yüzde 23, görüntü oluşturmada yüzde 56, ses kodlamada yüzde 32 daha iyi performans gösteriyor. 4900H genel performansına ilişkin bir değerlendirme henüz yok.

AMD, 4900HS’in Nvidia RTX 2060 Max-Q GPU ile aynı peformansı göstereceğini, AAA oyunlarda 60FPS’yi geçebileceğini (Rise of Tomb Raider’da 104FPS, Hitman’de 90FPS, Far Cry 5’de 90FPS) iddia ediyor.

AMD’nin Ryzen 4000 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış Ryzen U Serisi ve Ryzen H Serisinin diğer üyelerini de - altı çekirdek Ryzen 5 4600H ve sekiz çekirdek Ryzen 7 4800H içeriyor. CES 2020’de AMD CEO’su Lisa Su, yongaların ikinci nesil Ryzen yongalardan iki kat daha fazla güç tasarruflu olacağını iddia etmişti.