AMD Zen 3 Ryzen 5000 Serisi Masaüstü İşlemciler Tanıtıldı

AMD, Zen 3 mimarisine dayanan Ryzen 5000 serisi işlemcileri duyurdu. Toplamda 4 adet işlemci tanıtıldı. İşte Zen 3 mimarisine dayanan Ryzen 5000 serisi işlemciler hakkında detaylar.

Zen 3 Ryzen 5000 Serisi İşlemciler

GSM Arena tarafından aktarılan habere göre, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı olan yeni Ryzen 9 5950X, 3.4GHz temel saat hızına ve 4.9GHz hız artırma kapasitesine sahip. AMD, 5950X'in tüm ana masaüstü CPU'ları arasında en yüksek tek ve çok iş parçacıklı performansa sahip olduğunu iddia ediyor. İşlemci ayrıca 64MB L3 önbelleğe sahip.

5950X, 799 dolar fiyatla satışa sunulacak ve 3950X'in yerini alacak. 5950X, 18 çekirdekli Intel Core i9-10980XE ile rekabet edecek.

Tanıtılan bir diğer işlemci ise 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı bulunan Ryzen 9 5900X. 5900X 3,7 GHz temel saat hızına ve 4,8 GHz hız artırma kapasitesine sahip. AMD, bu işlemcinin piyasadaki en iyi oyun işlemcisi olduğunu iddia ediyor. 5900X, 549 dolar fiyatla satılacak ve 10 çekirdekli Intel Core i9-10900K ile rekabet edecek.

Bir diğer işlemci olan 5800X, temel saat olarak 3,8 GHz ve artırma hızı olarak 4,7 GHz'e ulaşabiliyor. 5800X tek bir CCX üzerinde sekiz çekirdeğin tamamını üzerinde barındırıyor ve 32MB önbelleğe sahip tek bir yonga tasarımına sahip.

5800X'in fiyatının 449 dolar olduğu açıklandı.

Son olarak, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı olan Ryzen 5 5600X tanıtıldı. 3.7GHz'lik bir temel saat hızına ve 4.6GHz'lik bir boost saat hızına sahip olan 5600X'in fiyatı 299 dolar olarak duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak AMD İstemci İş Birimi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Saeid Moshkelani şunları söyledi:

"Ryzen işlemcilerimizin her yeni nesliyle birlikte amacımız, dünyadaki en iyi PC işlemcisini üretmek. Yeni AMD Ryzen 5000 Serisi Masaüstü İşlemcileri, liderliğimizi IPC’den güç verimine, tek çekirdekten çoklu çekirdek performansı ve oyunlara kadar genişletiyor. Bugün takipçilerimiz ve kullanıcılarımızın Ryzen işlemcilerden umduğu lider çoklu çekirdek ve tek çekirdek performansı ile oyun konusunda gerçek liderliği sunuyor olmaktan oldukça gururluyuz. Tüm bunları da AMD Ryzen 5000 Serisi Masaüstü İşlemcilere hazır anakart ve yonga setleriyle sunmak mutluluk verici.”

Yeni Ryzen 5000 serisi 5 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak. Sizler yeni işlemciler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!