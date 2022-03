AMD'nin Ryzen Zen 4 7000 Serisi İşlemcilerini Yakında Piyasaya Süreceği Bildiriliyor

AMD'nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemcilerinin üretiminde önemli bir ilerleme kat ettiğine dair yeni raporlar ortaya çıkıyor ve bu da en iyi oyun işlemcisi ünvanına layık olabilecek yeni ve iddialı bir ürün görmeye yakın olduğumuzu gösteriyor.

Donanım konusundaki sızıntılarıyla bilinen Greymon55, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemcilerinin "seri üretim aşamasına girmek üzere" olduğunu ve piyasaya sürülmelerine bir adım daha yaklaşıldığını bildirdi ancak bu, işlemcilerin hemen piyasaya sürülecekleri anlamına gelmiyor çünkü Greymon55, Ryzen 5000 yongalarının üretim sürecinde aynı noktaya ulaşmasının ardından piyasaya sürme işleminin dört ayı bulduğunu belirtiyor.

Guys, Rap...l is about to enter the mass production stage.🤫🤫