AMD'nin Ryzen Zen 4 7000 Serisi İşlemcilerini Yakında Piyasaya Süreceği Bildiriliyor

AMD'nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemcilerinin üretiminde önemli bir ilerleme kat ettiğine dair yeni raporlar ortaya çıkıyor ve bu da en iyi oyun işlemcisi ünvanına layık olabilecek yeni ve iddialı bir ürün görmeye yakın olduğumuzu gösteriyor.

Donanım konusundaki sızıntılarıyla bilinen Greymon55, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemcilerinin "seri üretim aşamasına girmek üzere" olduğunu ve piyasaya sürülmelerine bir adım daha yaklaşıldığını bildirdi ancak bu, işlemcilerin hemen piyasaya sürülecekleri anlamına gelmiyor çünkü Greymon55, Ryzen 5000 yongalarının üretim sürecinde aynı noktaya ulaşmasının ardından piyasaya sürme işleminin dört ayı bulduğunu belirtiyor.

Guys, Rap...l is about to enter the mass production stage.🤫🤫 — Greymon55 (@greymon55) March 29, 2022

Zen 4 Ryzen 7000 İşlemciler Ne Zaman Çıkacak?

Zen 4 Ryzen 7000 işlemciler Zen 3'teki benzer yolu izlerse AMD'nin Eylül ayını çıkış tarihi rotası olarak belirlediğini görebiliriz. Intel yaklaşmakta olan 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerini ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını henüz açıklamadığı için bu, AMD tarafında rekabette liderlik sağlayabilir. Şirketin 3D V-Cache kullanan ilk işlemcisi olacak Ryzen 7000 işlemcileri için AMD "dünyanın en hızlı oyun işlemcisi" yakıştırmasını yapıyor.

Alternatif olarak eğer LGA1700 anakartınız varsa 12. Nesil Intel Core i9-12900KS ihtiyaçlarınızı belki de daha iyi karşılayabilir. Tuhaf ve manidar bir şekilde Intel yeni işlemcisini "dünyanın en hızlı masaüstü işlemcisi" olarak tanımlıyor ancak hangi işlemcinin piyasayı kontrolüne alacağı henüz belli değil.

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