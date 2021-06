American Hero PC ve Konsollar için Geri Dönüyor

Yıllar önce iptal edilen American Hero geri dönüyor. PC ve konsollar için geliştirilmekte olan oyun, bu yıl içerisinde bizlerle olacak. American Hero ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Oyun dünyasında birçok farklı oyun türü bulunuyor ve FMV (Tam Hareketli Video) de bunlardan bir tanesi. Gerçek kişilerin rol aldığı türden oyunlar oluyorlar. Herhangi bir karakteri yönetmediğimiz senaryoda, sadece seçimlerimiz ile akışa yön veriyoruz. Seçimlerimize bağlı olarak dallanıp budaklanan hikaye örgüsünde, farklı sonlar görebilmek mümkün oluyor.

Epic Games, Steam, PlayStation ve Xbox mağazalarında FMV türünde birçok farklı film bulunuyor ve bilhassa indirim dönemlerinde de oldukça uygun fiyatlara indiğini görebiliyoruz. Bunlardan yıllar önce iptal edilen American Hero ise bu yıl içerisinde geri dönmeye hazırlanıyor.

1990’lı yıllarda Atari, PC ve Atari Jaguar için o zamanlarda GameFilm olarak anılan türdeki American Hero oyununun duyurusunu yapmıştı. Türün öncüsü olmaya hazırlanan Caves of Fear tamamlanmış, ama hiçbir zaman yayınlanmamıştı. Inter-Active Productions tarafından geliştirilen ve Atari Corporation tarafından da yayınlanması planlanan American Hero ise çekimleri tamamlanmış olmasına rağmen oyun haline getirilmemiş olup, Atari Jaguar konsolunun ticari başarısızlığı nedeniyle iptal edilmişti.

İptal Edilen American Hero Hayata Döndü

İptalinin üzerinden geçen yılların ardından, American Hero sürpriz bir geri dönüş yapıyor. Geliştirici Empty Clip Studios ve yayıncı Ziggurat Interactive, başrol oyuncusu Timothy Bottoms (The Last Picture Show ve That’s My Bush!) ile ek seslendirmeler yaparak oyunu hayata döndürdüler. Oyunda ayrıca Harrison Ford’un başrolünde olduğu The Fugitive (Kaçak) filminde rol almış ve Dune 2000 oyununda da Lady Elara’yı seslendirmiş olan Daniel Roebuck da karşımıza çıkacak.

American Hero oyununda Timothy Bottoms, Jack isimli eski istihbarat memuru rolünde olacak. Los Angeles şehrinin su kaynaklarına zihin kontrol eden bir virüsün bırakılmasına ilişkin komplo karşısında emekliliğinden dönen Jack’in, virüs için tedavi yöntemi bulmuş olan bir bilim insanını koruması gerekecek.

Projenin hayata döndürülmesi sonrasında bir açıklamada bulunan Empty Clip Studios Üst Yöneticisi Matt Shores, oyunun eksik olan kısımlarını tamamlarken esas vizyona bağlı kaldıklarını söyledi. Bunun çıkışını gerçekleştirememiş bir yapımı diriltmede ve oyunculara sunmada izlenebilecek en iyi yaklaşım olduğu düşünülüyor.

Bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak olan American Hero için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.