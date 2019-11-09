American Truck Simulator, Hafta Sonu Boyunca Steam'de Ücretsiz!

American Truck Similator, Steam'de hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanılabilinecek.

SCS Software tarafından 2016 yılında geliştirilen American Truck Similator, kullanıcıların bir kısmı tarafından çok beğenildi. Bir kısmı diyorum çünkü kullanıcılar aslında Euro Truck Similator 3'ü bekliyorlardı. Beklentiye karşılık vermeyen şirket, ETS 2'ye benzeyen ancak farklı bir bölgede geçen başka bir oyun olan ATS'yi ortaya çıkarmıştı. Her ne kadar kullanıcıların istediği oyun olmasa da farklı bölgede geçmesi, farklı araçlar bulunması oyunu gerçekten sevilir hale getirdi.

Steam'in sürekli yaptığı hafta sonu kampanyası bu sefer American Truck Similator için geçerli. Genel olarak Amerika'da geçen oyunda ülkemizde fazla bulunmayan birçok Amerikan çekicisini kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ETS 2'den farklı olan şehirler ve bölgeler oyuna bambaşka bir tema katıyor.

Oyunu oynamak için buradaki bağlantıya gidip, ATS'yi kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Tabi oyun sadece 2 gün ücretsiz. Yani 11 Kasım'da oyunu artık paralı olarak satın almanız veya silmeniz gerekecek. Oyunu beğenip satın almak isteyenler ise kampanyayı kaçırmasın. Çünkü yine hafta sonuna özel 59TL değerindeki bu oyun %75 indirim ile 14,75TL. Kaçırmayın!