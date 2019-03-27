Amerika 5 Yıl İçinde Ay'a Tekrar Gidecek

Ulusal Uzay Konsey’inde konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da bilinen ismiyle NASA’dan 2024 yılına kadar Ay’a insanlı uçuş düzenlenmesini istedi.

Konsey sırasında söz alarak, oldukça uzun ve karmaşık bir konuşma yapan Pence, tehdit ve aciliyet içeren bir açıklama yaparak, Ay’a tekrar gidilmesini istedi. “NASA beş yıl içinde Ay’a gidemeyecek konumdaysa görevlerini değil de organizasyonunu değiştirilmeliyiz” diyen Pence, 2024 yılına kadar Ay’ın güney kutbuna gidilmemesi durumunda organizasyonu daha atik hale getirecek adımlar atmakta kararlı olduklarını dile getirdi. NASA’nın bu görevi gerçekleştirebilmek için gerekirse özel şirketlerin roketlerini ve ekipmanlarını kullanması gerektiğini anlatan Mike Pence, "Çabalarımızı iki katına çıkarmanın zamanı. Bu olabilir ama tempoyu artırmazsak olmayacaktır." dedi.

2024 yılına kadar görevi tamamlamak için önemli zorlukları aşmaları gerektiğini aktaran NASA Başkanı Jim Bridenstine, bunu gerçekleştirmek için öncelik mega roketlere ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

Daha önce Donald Trump’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronotlar ile yaptığı görüntülü sohbet sırasında benzer bir konuşma geçmiş ve NASA astronotları, yapılan bütçe kesintilerinden sonra Ay görevi gerçekleştirmenin 2028 yılına kadar mümkün olmadığını söylemişlerdi.

ABD'nin Ay'a ilk insanı göndermesinin üzerinden bu yaz 50 yıl geçmiş olacak. Apollo astronotlarının son olarak 1972'de Ay'ın üzerinde yürümesinin ardından bir daha hiçbir ülke, Dünya'nın uydusuna insan göndermeyi başaramadı. NASA'nın Temmuz 1969'da Ay'a astronot göndermek için tüm işleri tamamlaması 8 yıl sürmüştü.