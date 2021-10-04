Amerika'ya Göç Eden En Eski İnsanların Ayak İzleri Bulundu

Amerika'nın en eski ayak izi bulundu mu? Asya'dan Amerika kıtasına ilk olarak ne zaman gelindiği konusu onlarca yıldır tartışma halinde. Pek çok araştırmacı, 16.000 yıl öncesindeki Kuzey Amerika'nın iç kesimlerinde yaşayan insanlara dair kanıtlara şüpheyle bakıyor.

New Mexico'da çalışan bir ekip, 23.000 ila 21.000 yıl arasında tarihlenen çok sayıda insan ayak izi buldu. Keşif, kıtanın ne zaman yerleştiğine dair görüşleri değiştirebilir. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz büyük göçler olabileceğini gösteriyor ve bu daha önceki popülasyonların neslinin tükenmiş olabileceği ihtimalini artırıyor.

Ayak izleri, White Sands'deki Alkali Flat'in bir parçasını oluşturan gölün kenarlarındaki çamurda ortaya çıktı.

ABD Jeolojik Araştırması'ndan bir ekip, ayak izlerinin bulunduğu yerin üstündeki ve altındaki tortu tabakalarında bulunan tohumlar üzerinde radyokarbon tarihlemesi yaptı. Bu, araştırmacılara izlenimlerin kendileri için son derece kesin tarihler verdi.

Bilim adamları, izlerin çoğunlukla yetişkinlerle birlikte seyahat eden gençlere ve daha küçük çocuklara ait olduğunu düşünüyor. İzler, Güney Batı ABD'nin ilk sakinleri için hayatın nasıl bir şey olduğuna dair büyüleyici bir pencere sunuyor.

Bilim adamları, gençlerin ne yaptığını kesin olarak bilmiyorlar. Bournemouth Üniversitesi'nden ortak yazar Dr. Sally Reynolds, hayvanların kısa süre içinde işlenmesi gerektiğini ve gençlerin bunun için harika olduğunu söyledi: "Yangını başlatmanız ve yağ yakmaya başlamanız gerekir. Gençler yakacak odun, su veya diğer gerekli malzemeleri toplayarak yardım ediyor olabilirler."

Amerika'nın en eski ayak izi 23 bin yıl öncesine dayanıyor

New Mexico'dan gelen ayak izi kanıtları, devasa buz tabakalarının, günümüzde Kanada'nın çoğunu kaplayan son Buz Devri'nin yüksekliğine kadar ulaştığını gösteriyor. Bu, Asya'dan geçen insanların girişini engelleyebilirdi, belki de insanların buzdan geçen bir yoldan geldiklerini düşündürebilirdi.

Cambridge Üniversitesi'nden bir genetikçi olan Dr. Andrea Manica, bulgunun Amerika'nın nüfus tarihi için önemli etkileri olduğunu söyledi. "Bu tarihlemenin ne kadar güvenilir olduğu konusunda yorum yapamam, ancak 23.000 yıl önce Kuzey Amerika'daki insanların genetikle çeliştiğine dair kesin kanıtlar var, bu da Kızılderililerin Asyalılardan yaklaşık 15-16 bin yıl önce ayrıldığını açıkça gösteriyor." dedi ve şöyle devam etti: