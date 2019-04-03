Amerika, Falcon Heavy Roketleriyle Yeniden Ay Yüzeyine İnmek İstiyor

Falcon Heavy roketleriyle kendisinden sürekli bahsettirmeyi başaran SpaceX şirketi, sipariş üstüne sipariş alıyor. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa şirketin daimi müşterisi ABD, bir sözleşme daha imzalayacak.

Yeniden kullanılabilir roketler; hem büyük bir tasarruf sağlıyor hem de diğer roketlere göre son derece güvenli. Bunun farkında olan ABD, Ay yüzeyine yeniden inme planlarını bu roketlerle gerçekleştirmek istiyor. Konuyu gündeme getiren ise Elon Musk değil. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu konuyu gündeme getirdi ve ABD son derece ciddi.

Tek Problem Orion Uzay Aracı’nın Falcon Heavy Roketleriyle Uyum Sağlamaması

İlk etapta Facon Heavy roketleri kullanarak Orion Uzay Aracı'nı Ay yüzeyine göndermek son derece kolay görünebilir. Ancak durum sanıldığı kadar basit değil. Öncelikli olarak bu iki sistemin birbiriyle uyum göstermesi gerekiyor.

Orion ve Falcon Heavy arasında uyumsuz bazı yapılar bulunuyor. Ayrıca Orion, havada kenetlenmeyi sağlayacak otomasyon sistemine sahip değil. İki aracın da iticileri farklı yönde işlev görüyor. Yatay ve dikey iticiler arasındaki zıtlık, uyumsuz bir yapıyı daha da destekliyor. ABD'nin bu her iki aracı uyumlu bir konuma getirmesi ciddi miktarlarda para harcanmasına neden olacak.

ABD senatosu konuyla ilgili iki farklı düşüncede toplanmış gibi görünüyor. Cumhuriyetçiler projenin uygulanmasını isterken, Demokratlar bunun çok daha maliyetli olacağını söylüyor. İlerleyen dönemlerde ABD, Ay yüzeyine inme konusunda rakipleri Çin ve Japonya ile yarışmak isteyecektir. Sizce bu yarış daha da kızışacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.