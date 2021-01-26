Amerika'nın İlk Yerlileri Sibiryalı Mıydı? İşte Şaşırtan Araştırma

Amerika'nın ilk yerlileri Sibiryalılar olabilir. Yaklaşık 15 bin yıl önce köpekleri evcilleştiren ilk topluluk olan Kuzey Sibiryalılar, köpekleriyle birlikte bu topraklara gelmiş ilk yerliler olabilir mi?

Yeni bir araştırmaya göre, Amerika'ya yaklaşık 15.000 yıl önce yerleşen ilk insanlar, kuzeydoğu Asya'dan geldi ve evcilleştirmeyi başardıkları köpekleri arkadaşlık etti. Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, eski insanların ve köpeklerin arkeolojik-genetik kayıtlarını inceledi. Her ikisinin de batıda Avrasya'ya doğru ve ardından doğuya -Amerika kıtasına- seyahat ettiklerini tespit ettiler.

Bu bulgular ayrıca, köpek evcilleştirmenin ilk olarak Sibirya'da gerçekleştiğini ve en az 23.000 yıl öncesine dayandığını söylüyor. Köpeklerin evcil hale getirilmesi, bölgenin sert iklim koşullarının bir sonucu olabileceğini gösteriyor.

Kanada ile Rusya'yı ve Sibirya'nın çoğunu birbirine bağlayan topraklar son derece soğuk olduğu için insanları ve köpekleri zorunlu bir yakınlığa itmiş olabilir. Elbette bu durumda insan ve köpek arasındaki ilişkinin daha hızlı ateşlenmesine yol açmış olabilir.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Greger Larson şunları söyledi: "Araştırmacılar daha önce köpeklerin Avrupa'dan Çin'e kadar birçok yerde evcilleştirildiğini öne sürdü. Eski insanlardan ve köpeklerden elde edilen kanıtlar, köpeklerin derin tarihine dair anlayışımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Şimdi ise köpek evcilleştirmenin başlatıldığı muhtemel bir bölge olarak Sibirya ve Kuzeydoğu Asya'yı işaret ediyor."

Amerika'nın ilk yerlileri Sibiryalılar köpekleri evcilleştirmiş

İnsanların 20.000 ila 40.000 yıl önce vahşi hayvanları ilk kez evcilleştirdiğini öne süren bazı çalışmalarla, insanın en iyi arkadaşı üzerine çok sayıda araştırma yapıldı. Bununla birlikte Durham Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Angela Perri tarafından yürütülen yeni çalışma, evcil köpeklerin kökenine ışık tutuyor.

Ekip, eski insanların ve köpeklerin arkeolojileriyle birlikte genetik kayıtlarını analiz etti. Bu analizler sonucunda, kuzeydoğu Asya'dan Amerika'ya ilk yolculuğun yaklaşık 15.000 yıl önce yapıldığını ortaya çıkardı. Veriler, Kuzey Sibiryalılar adlı bir grubun köpekleri besleyerek evcilleştiren ilk insanlar olabileceğini gösteriyor.

"Arkeoloji, genetik ve zamanın bulmaca parçalarını bir araya getirerek, köpeklerin Sibirya'da evcilleştirildiği ve Amerika'dan dünyanın dört bir yanına dağıldığı bir resim görüyoruz. Gelecekteki arkeolojik ve genetik araştırmalar, insanlar ile köpekler arasında ortaya çıkan karşılıklı ilişkinin dünya çapında nasıl dağıldığını da bizlere gösterecektir."