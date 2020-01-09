Amerika mı İran mı? Askeri Güçleri Kıyasladık!

Son zamanlarda Amerika ve İran arasında yaşanan siyasi gerilim ülkemiz medyasını da yakından ilgilendiriyor. Bu noktada pek çok kişinin merak ettiği soru "Amerika mı daha güçlü İran mı?" olarak öne çıkıyor. Her iki ülkenin askeri güçlerini kıyasladık!
Amerika mı Güçlü İran mı?
Öncelikle bu soru teknik açılar göz önüne alındığında kolay bir şekilde cevaplanamaz. Burada silahlar, asker sayısı, savaşın gerçekleştiği ortam, ülkelerin savaş ortamına hakimiyeti gibi sayısız unsur öne çıkıyor. Ancak bir referans olması adına her iki ülkenin asker ve silah güçleri açısından bir kıyaslama yaptık.
Bu kıyaslamayı yaparken Global Firepower tarafından yayınlanan 2019 yılı verilerini göz önünde bulundurduk.
Global Firepower verilerine göz attığımızda 137 ülke verilerini barındıran bir liste görüyoruz. Bu listede Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada bulunuyor. İran ise on dördüncü sırada yer almakta. Bu arada muhtemelen merak etmişsinizdir, ülkemiz bu listenin dokuzuncu sırasında yer almakta.
Not: Kıyaslama süresince kalın biçimde yazılan veriler, hangi ülkenin üstün olduğunu göstermek adına düzenlenmiştir.
Amerika vs İran: İnsan Gücü
Bu başlık altında ülkelerin sahip olduğu nüfusa ve bu nüfusun içerisinde bulunan savaşa uygun kişi sayısına göz atacağız. Savaşlar, özellikle ciddi oranda yıpranmaya sebep olanlarda daha yüksek sayıda insan gücüne ihtiyaç duyulur.
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|Toplam Nüfus
|329.256.465
|83.024.745
|Güncel İş Gücü
|144.872.845
|47.324.105
|Hizmete Uygun
|119.664.970
|39.842.164
|Her Yıl Askerlik Yaşına Ulaşan Sayısı
|4.188.274
|1.394.476
|Tahmini Askeri Personel
|2.141.900
|873.000
|Aktif Askeri Personel
|1.281.900
|523.000
|Yedek Askeri Personel
|860.000
|350.000
İnsan gücü açısından baktığımızda Amerika, yüksek nüfusa sahip olması nedeni ile daha yüksek insan gücüne ve daha yüksek potansiyel insan gücüne sahip. Aktif personel gücü açısından yaklaşık 2,5 kat fark varken, hizmete uygun insan gücü bakımından yaklaşık 3 kat fark bulunuyor.
Artık savaşlar insan gücü üzerinden dönmese de son adımlarda her zaman insan gücünün önemi vardır. Bununla birlikte aradaki yüksek farklar rakibi psikolojik açıdan yıpratmak için kullanılabilir. Şöyle düşünelim, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip Çin ile savaşa girmek çok da basit bir şey gibi gözükmez değil mi?
Amerika vs İran: Hava Gücü
Hava gücü değeri dikkate alınırken tüm hizmet kollarından gelen sabit ve döner kanatlı sistemler dikkate alınır. İHA ve SİHA modelleri bu kıyasa dahil edilmezken, hafif saldırı türleri kıyaslamanın içerisinde yer alabilir. Nakliye verileri yalnızca sabit kanatlı taktik ve stratejik uçakları içerirken uçaklar nitelik olarak değil nicelik olarak kıyaslanır.
Buna ek olarak verilen sayıların yanında göreceğiniz parantezin içerisinde yer alan değerler, ülkenin diğer ülkelere göre o alandaki sıralamasını ortaya koyar. (Örneğin 1.000 (3.) ifadesi, 137 ülke arasında o alanda üçüncü sırada olduğunu belirtir.)
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|Toplam Hava Gücü
|13.398 (1)
|509 (24)
|Avcı Uçağı
|2.362 (1)
|142 (17)
|Saldırı Uçağı
|2.831 (1)
|165 (18)
|Nakliye Uçağı
|1.153 (1)
|89 (7)
|Eğitim Uçağı
|2.853 (1)
|104 (29)
|Helikopter Gücü
|5.760 (1)
|126 (34)
|Saldırı Helikopteri
|971 (1)
|12 (32)
Amerika'nın sahip olduğu hava gücü, en azından nicelik bakımından dünyada rakipsiz konumda. Bununla birlikte her iki ülke arasında kıyaslama yaptığımızda nitelik konusunda da farklar var. İran'ın sahip olduğu donanma, ağırlıklı olarak yeni nesil uçaklardan değil, daha eski teknolojiye sahip uçaklardan oluşuyor.
Amerika vs İran: Kara Gücü
Bu başlık altında tank gücü, zırhlı savaş araçları ve topçular gibi kara gücü unsurlarına göz atacağız. Tank gücü değerleri ana muharebe tankı, hafif tanklar ve tank avcılarını içerir. Paletli ya da tekerlekli olması arasında ayrım yapılmaz. Zırhlı savaş araçları zırhlı otomobiller de dahil olmak üzere muharebe ve savunma araçlarını dahil eder.
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|Tank Gücü
|6.287 (3)
|1.634 (18)
|Zırhlı Savaş Araçları
|39.223 (3)
|2.345 (31)
|Kundağı Motorlu Topçu Sistemi
|992 (7)
|570 (11)
|Saha Topçusu
|864 (15)
|2.128 (8)
|Roket Projektörü
|1.056 (6)
|1.900 (4)
Kara gücü açısından baktığımızda arada çok uçuk farkların olduğunu görüyoruz. Her iki ülke arasında bu boyutta bir kara savaşının yaşanması coğrafi olarak çok zor bir ihtimal olsa da tank gücü açısından 4 kat, zırhlı savaş araçları bakımından 16 kat fark bulunuyor. Buna karşın İran'ın saha topçusu ve roket projektörü bakımından önde olduğunu görüyoruz.
Amerika vs İran: Deniz Gücü
Bu başlık altında ise iki ülkenin deniz gücüne bakacağız. Uçak gemisi değeri geleneksel gemilerle birlikte helikopter gemilerini de içeriyor. Denizaltı değerinde dizel-elektrik ya da nükleer enerjili ayrımı yapılmıyor. Aynı şekilde konvansiyonel ya da nükleer silah ayrımı da göze alınmıyor. Yani birlikte sayılıyor.
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|Toplam Deniz Gücü
|415
|398
|Fırkateyn
|22
|6
|Muhripler
|68
|0
|Korvet
|15
|3
|Denizaltı
|68
|34
|Devriye Botu
|13
|88
|Mayın Gemisi
|11
|3
|Uçak Gemisi
|24
|0
Her iki ülke arasında Amerika'nın devriye botu haricinde önde olduğunu görüyoruz. Amerika, özellikle 24 adet uçak gemisi ile birlikte çok önemli bir farkın doğmasına yol açıyor. Bu gemiler, sınır aşırı savaşlarda önemli destekler sunuyor. Tüm bunlarla birlikte uçak gemisinin korunması için geniş filo desteği de bulunması gerekiyor. Bu da bir anlamda mevcut donanmanın bir kısmının koruma için ayrılması anlamına geliyor.
Amerika vs İran: Lojistik
Söz konusu şey savaş olduğunda lojistik kendi açısından çok önemli bir yere sahip. Sonuçta belirli bölgelerde dağılmış olan silahları ve araçları belirli bir yere toplamalı ve etkin bir mücadele sürdürebilmelisiniz. Bu başlık altında her iki ülkenin lojistik gücüne bakacağız.
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|İş Gücü
|160.400.000
|30.500.000
|Deniz Ticareti Gücü
|3.611
|739
|Başlıca Limanlar / Terminaller
|33
|3
|Kara Yolu
|6.586.610 km
|172.927 km
|Demir Yolu
|224.792 km
|8.442 km
|Kullanılabilir Havaalanı
|13.512
|319
Lojistik tarafına göz attığımızda bu alanda Amerika'nın mutlak üstünlüğünü görüyoruz.
Amerika vs İran: Savunma Bütçesi
Bu başlıkta ülkelerin finansal durumlarını ve savunma bütçelerini inceleyeceğiz. Değerler dolar cinsinden hesaplandı.
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|Savunma Bütçesi
|716.000.000.000 dolar
|6.300.000.000 dolar
|Dış Borç
|17.910.000.000.000 dolar
|7.995.000.000 dolar
|Rezervler
|123.300.000.000 dolar
|120.600.000.000 dolar
|Satın Alma Gücü Paritesi
|19.850.000.000.000 dolar
|1.757.500.000.000 dolar
Amerika'nın ayırdığı yıllık savunma bütçesi İran'a kıyasla 113 kat daha fazla. Buna karşın İran'ın dış borcu çok daha düşük seviyede. Rezervler açısından çok önemli bir fark söz konusu değil. Arındırılmış satın alma gücü paritesinde ise ciddi bir fark söz konusu.
Amerika vs İran: Coğrafi Konum
Coğrafi konumlar hem saldırı hem de savunma sırasında kritik bir önem arz eder. Her iki ülkenin coğrafik durumuna bu başlık altında göz atacağız.
|VERİLER
|AMERİKA
|İRAN
|Yüzölçüm
|9.826.675 km
|1.648.195 km
|Sahil Şeridi
|19.924 km
|2.440 km
|Komşularla Olan Sınırlar
|12.048 km
|5.894 km
|Kullanılabilir Su Yolu
|41.009 km
|850 km
Buraya baktığımızda İran'ın daha küçük bir yüzölçümüne, komşu ülkelerle daha küçük sınırlara ve daha dar sahil şeridine sahip olduğunu görüyoruz. Ne kadar büyükseniz, o kadar çok yeri savunmanız gerekir. İran daha küçük bir ülke olduğu için savunmasını belirli alanlarda yoğunlaştırıp daha sert etkiler yaratabilir.
Sonuç: Kazanan Amerika
Amerika, sahip olduğu nüfus ile birlikte daha geniş bir insan gücüne erişebiliyor. Bununla birikte sahip olunan donanma kıyaslandığı zaman hem nitelik hem nicelik olarak Amerika'nın üstün olduğunu görüyoruz. Ülkelerin yıllık savunma bütçeleri arasında bulunan 113 katlık fark, zaten savunma ve saldırı tarafında yapılan yatırımların en önemli işaretlerinden birisi durumunda.
Her iki ülke arasında yorum yapmaya gerek duymaksızın kazanan tarafın Amerika olduğunu söyleyebiliriz.
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