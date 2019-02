Amerika TikTok'a 5.7 Milyon Dolar Ceza Kesti

Başarı çok zaman bedelini de beraberinde getiriyor. Yakın zaman önce 1 milyar indirmeyi geride bırakan video klip uygulaması TikTok, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5.7 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

27 Şubat tarihinde Federal Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan raporda, daha önce Musical.ly olarak bilinen uygulamanın, yasalara aykırı şekilde 13 yaşından küçük kullanıcılarının verilerini toplaması sebebiyle 5.7 milyon dolar ödemesine karar verildiği bildirildi. Yayınlanan raporda Federal Ticaret Komisyonu üyesi Joe Simons, “Halihazırda TikTok olarak bilinen, Musical.ly’nin sahibi, ebeveyn izni olmadan 13 yaşından küçük kullanıcılarının isimlerini, elektronik posta adreslerini ve kişisel bilgilerini topluyor” açıklamasını yaptı.

TikTok uygulamasında açılan her profilin “herkese açık” şeklinde ayarlandığının altını çizen komisyon, profillerin “gizli” olarak değiştirilmesi durumunda dahi yabancıların soru sorma yoluyla tanımadıkları kişilere mesaj atabildikleri ve bunun küçük yaştaki kullanıcılar için tehlike oluşturabileceği belirtildi.

2016 yılına kadar 80 kilometre uzaklığında bulunan herhangi bir kişiye direkt olarak mesaj atabildiğiniz hatırlatılırken, özellikle yetişkin kişilerin çocuklara mesaj atmalarının önünde hiçbir engel olmaması sebebiyle uygulamanın tehlike yaydığı belirtildi. TikTok ise özel mesaj konusundaki sıkıntıyı çözmek adına kullanıcılarına mesaj almayı kapatma seçeneği sunmuştu.

