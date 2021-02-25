Amerika'da Yeni Koronavirüs Varyantı Tespit Edildi: Varyant Ne Demek?

Amerika'da yeni koronavirüs varyantı tespit edildi. Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken yeni varyantlar da çıkıyor. Varyant ne demek, ne anlama geliyor? Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Amerika'da Yeni Koronavirüs Varyantı Çıktı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği bilgisi ortaya atıldı. NTV'nin haberine göre, Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsün daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu açıkladı.

1 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021 tarihleri arasında eyaletin 44 bölgesinden alınan 2 bin 172 test örneği üzerinde inceleme yapıldı.

İnceleme sonucunda "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez ortaya çıkan koronavirüs varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediği bilgisi verildi.

Varyant Ne Demek?

Mutasyon ile gelişen virüse varyant deniliyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Ülkemizde ve diğer ülkelerde aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor.

Koronavirüs Belirtileri Neler?

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel koronavirüs belirtileri şu şekilde:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Aşağıda yer alan bağlantıdan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs yoğunluk haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Kırmızı ile işaretli alanlar yüksek riskli olarak ifade edilmekte.