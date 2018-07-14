Amerikalı Banka Windows 10'a Darbe

Online bankacılık konusunda bir hayli gelişmiş olan Bank of America en sonunda Windows 10 için sunulan uygulamasını iptal etti. Microsoft Store'dan kaldırılan uygulama yerine şirketin Android ve iOS pazarına önem vereceği ifade ediliyor.

Microsoft Store'da yer alan uygulamaların birçoğu para kazanmaya yönelik ve bu anlamda geliştiriciler Windows kullanıcılarını hedef alıyorlar. Ancak Bank of America'nın böyle bir amacı yoktu. Yalnızca Windows 10'lu müşterilerine daha kolay bir bankacılık hizmeti sunmak isteyen şirket, Windows 10'la uğraşmanın zaman kaybı olduğunu düşünüyor.

Bundan sonra mobik bankacılıkta yalnızca Android ve iOS pazarına yöneleceği ifade edilen firmanın uzun vadede anlamlı bir hamle yaptığı ifade ediliyor. Özellikle az sayıda kullanıcıyla uğraşmak istemeyen Bank of America'nın aynı zamanda bu uygulamanın güvenlik riskleriyle de başını belaya sokmak istemediği dile getirildi.

Microsoft, Geliştiricilerle İş birliği Yapabilir

Son olarak Microsoft Store'dan kaldırılan her uygulama tabii ki Microsoft'u da doğrudan etkiliyor. Çünkü her uygulamanın belli bir kullanıcı kitlesi bulunuyor ve uygulama kaldırıldığında bu kitle de yok olabiliyor. Yani kullanıcılarını kaybetmeyle karşı karşıya olan Microsoft'un ilerleyen dönemlerde geliştiricilerle birlikte hareket edeceği düşünülüyor.