Amerikalı Equifax Şirketi Siber Güvenlik İçin 700 Milyon Dolar Harcayacak

Tüm dünyada büyük bir panik oluşturan siber tehditler, Amerika'daki şirketleri de etkiliyor. Bundan kısa bir süre önce Equifax şirketi 143 milyon kullanıcısının verilerini çaldırmıştı. Bu veriler içerisinde adres bilgilerinden kredi kartı bilgilerine kadar neredeyse her şey bulunuyor. Şirket siber güvenlik için 700 milyon dolar harcama yapacak. İşte haberimizin detayları.

Amerikalı bir şirket olan Equifax neredeyse ABD'nin yarısının bilgilerini çaldırdı. Çalınan bu bilgiler, Deep web ortamlarında satışa sunulmak için hazırlanıyordu. 143 milyon kişinin verileri siber saldırı düzenleyen korsanlara büyük bir gelir kazandırma potansiyeline sahip. Ancak şirket onlarla savaşmak için hazırlanıyor.

Amerikalı Equifax şirketi siber güvenliği sağlayabilecek mi?

145 milyon kişinin verilerinin çalınması Amerika'daki bütün eyaletleri alarma geçirdi. Kamu kurumları verileri çalan kişilerle daha aktif mücadele edilebilmesi için şirketle anlaşmak istiyor. Equifax yakın bir zamanda bu eyaletlerle anlaşma yapmak istediğini zaten söylemişti.

Şu anda gelinen noktada şirket, 700 milyon dolar gibi bir fon ayırdı. Bu fonun neredeyse tamamı verileri çalınan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için kullanılacak. Öncelikli olarak verilerin Deep Web ortamından geri çekilmesi planlanıyor. Hemen ardından kredi kartı bilgilerinin çalınması nedeniyle mağdur olan kişiler de bu fondan yararlanabilecek.

Devletler düzeyinde yüksek tahribata neden olan siber saldırılar, şu an için veri güvenliğini en çok tehdit eden unsurlar içerisinde yer alıyor. Peki sizce de bu fon veri güvenliği sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.