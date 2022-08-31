Amerikalı Milyarderler 5 Yılda Paralarını İkiye Katladı

Özellikle Elon Musk başta olmak üzere Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji milyarderlerinin pandemi sırasında devasa para kazançları, tüm dünyayı hayrete düşürmüştü. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, eşiyle boşanması sonrasında servetinin neredeyse yarısını kaybetmesine rağmen kısa sürede yeniden dünyanın en zengin ikinci insanı koltuğuna oturmayı başardı. Tesla ve SpaceX gibi firmalarla tanıdığımız Elon Musk ise 251 milyar dolar değerindeki servetiyle göz kamaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da bulunan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yayınlanan bir rapora göre süper zenginler, 2016 yılından beri en az iki kat daha zenginleşti.

Amerika'nın %20'lik Servetine %0,1'lik Kesmi Sahip

2021 yılında Princeton Economics dergisinde yayınlanan bir makaleyi inceleyen araştırmalar, o dönem ortaya koyulan %0,1'lik kesmin Amerika'nın %16'lık servetine sahip olduğu bilgisinin tutarlı olmadığını ortaya çıkardı. Verileri yeniden analiz eden Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu, makaleyi kaleme alan yazarların süper milyarderlerin sahip olduğu varlıkları konusunda bir hata yaptığını belirledi. Buna göre milyarderlerin 2016 yılından beri 1,6 kat artış göstediği düşünülen servetleri aslında 2,2 kat arttı.

Tüm bu değerler toparlandığında Amerika'daki toplam servetin %20'sinden daha fazlasına yalnızca %0,1'lik bir kesmin sahip olduğu ortaya çıkıyor. Amerika'da özellikle Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi teknoloji milyarderleri bu konuda öne çıkıyor. Şu an 251 milyar dolarlık servetiyle zirvenin tartışmasız sahibi konumunda olan Elon Musk, Amerika'nın toplam gayri milli safi hasılasının 100'de 1'ine tek başına sahip.

Ayrıca son günlerde dünyanın en zengin insanları listesi de bir değişiklik geçirdi. Hintli milyarder Gautam Adani, 2022 yılı başından beri servetini tam 60,9 milyar dolar artırarak dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu. 137 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos'un hemen arkasında yer alan Gautam Adani; Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Warren Buffet gibi ünlü isimleri geride bıraktı.