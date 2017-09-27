Amerikalı Rapçi Dünya'nın Düz Olduğunu Kanıtlamak İçin Kampanya Başlattı

Ay gülesim geliyor…

Amerikalı söz yazarı ve rapçi Bobby Ray Simmons, GoFundMe sitesinde bir kampanya başlattı. Eğer (!) Dünya yuvarlaksa, kavisi görebilmemiz için bir uydu fırlatılmasını talep eden, namı diğer B.o.B, şu ana kadar 2 bin 500 dolar fon desteği buldu bile.

5 gün içerisinde 89 kişinin destek verdiği kampanya 1 milyon dolar yatırım almayı hedefliyor. B.o.B’un kampanya sitesinde paylaştığı video şu şekilde:

“Kavisi arıyorum.” diyen B.o.B’a destek verenler içerisinde, ne yazık ki tıpkı onun gibi Dünya’nın düz olduğuna inanlar da var.

İnsan Gerçekten Hayret Ediyor

Yıl olmuş 2017, biz Mars’ta koloni kurmaktan, Ay’a turizm başlatmaktan falan konuşuyoruz, Rapçi’nin biri “Sigaram bitti, para lazım” diyemiyor da “Kavis arıyorum” diyor. Birileri de destek olmak için 100'lerce dolarlar yatırıyor. Gerçi tüm destekçileri aynı kefede değerlendirmemek gerek, bazıları B.o.B'un ‘salaklığını’ görmesi için para yatırdığını özellikle belirtmiş. Yine de sadece ben haberi yazana kadar, kampanya 105 dolar daha destek gördü. Kısacası sevgili okurlar, bazen insan sadece hayret edebiliyor.