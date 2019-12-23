Amerikan İstihbaratı Kırmızı Alarm Verdi: ToTok'u Silin!

ABD İstihbaratı tarafından New York Times aracılığı ile yapılan açıklamada kullanıcıların ToTok olarak isimlendirilen anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulamasını cihazlarından kaldırması istendi.

ABD İstihbaratı Devreye Girdi

Evet, mesajlaşma uygulamaları gerçekten sizleri gözetliyor olsa dahi bu amaç için özel olarak geliştirildiklerini düşünmek bazen garip durabilir. Ancak 2019 yılında hayat kurgudan daha garip ve şimdi ToTok casusluk iddiaları ile suçlanıyor. Bu arada yanlışlık olmaması adına kullanıcı gizliliği söz konusu olduğunda dibe kadar batmış olan viral video uygulaması TikTok ile karıştırmayın.

ABD İstihbaratı dün yaptığı açıklamada ToTok isimli ücretsiz haberleşme uygulamasının Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştığını ve veri sızdırdığını iddia etti. Bu konuda adım atan Apple ve Google söz konusu uygulamayı hızlıca mağazalarından kaldırdı.

Yayınlanan raporda ToTok'un konum verilerini, sesli ve yazılı sohbetleri ve kullanıcıların sosyal bağlantılarını öğrenmek amacı ile kullanıldığı öne sürüldü. Popüler uygulamanın sadece kasım ayında yarım milyon civarında indirilme aldığı tahmin ediliyor. Ancak uygulamanın kendisini "Hızlı ve güvenli video arama ve mesajlaşma uygulaması" olarak tanıtmasına karşın uçtan uca şifreleme vaat etmiyor.

Şu an için raporun hangi yönde sonuçlanacağını tahmin etmek zor olsa da uygulama geliştiricisinin geçmişine baktığımızda iddiaların güçlü temeller ile desteklendiği sonucuna varıyoruz. Şu an için pek çok alternatifi bulunan bu uygulamayı kullanıyorsanız farklı uygulamalara yönelmenizi tavsiye ediyoruz.