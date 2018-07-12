Amerikan Medya Devi Comcast’ten Sky’a Astronomik Teklif

İki Amerikan devi, 21st Century Fox ve Comcast, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunu satın almak için kıyasıya bir rekabetin içine girdiler.

Medya endüstrisinin dev ismi 21st Century Fox, İngiliz yayın şirketi Sky’a yaptığı hisse başı teklifini 10,75 sterlinden 14 sterline yükseltmişti. Halihazırda Sky’ın yüzde 39 hissesini elinde bulunduran Amerikalı şirket, İngiliz yayın grubunun tamamını almak için 24,5 milyar sterlini gözden çıkardı.

Sky'ı satın almak isteyen tek şirket 21st Century Fox değil. Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Comcast, Fox’un hamlesinden sonra Sky için hisse başına teklifini 14,75 sterline yükselttiğini açıkladı.

Şubat ayında Sky için hisse başına 12,5 sterlin, nisan ayında ise toplam 31 milyar dolar teklif veren Comcast, bu rakamı 34 milyar dolara (26 milyar sterlin) çıkartmış oldu.

Öte yandan, medya endüstrisinde taşları yerinden oynatacak bir anlaşmaya İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’nden (CMA) itiraz gelmişti. Kurum, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox’un, Sky’ı satın almasının medyanın çok sesliliğine zarar vereceğini ve bu satın almanın kamu yararına olmayacağını belirtmişti.

Disney, Fox'u Satın Alıyor

Haziran ayında Walt Disney, Fox’u satın almak için 71.3 milyar dolarlık yeni bir teklif vermişti. Murdoch, Variety ’e verdiği demeçte, “Şirketimizin ikonik varlıkları ve markalarının Disney ile birleşmesinin en büyük ve yenilikçi şirketlerden birini oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.