Amiral Gemilerine Kafa Tutan Telefon! - Xiaomi Redmi Note 8 Pro İnceleme

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkardığı akıllı telefon modeli olan Redmi Note 8 Pro'ya yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Redmi Note 8 Pro satın almaya değer mi sorusunu sizler için cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun teknik özelliklerine bir göz atalım. Redmi Note 8 Pro 6.53 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Helio G90T yonga setinden alan cihazda 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Redmi Note 8 Pro'nun arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi.

Akıllı telefonun ön tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.500 mAh bataryaya sahip olan Redmi Note 8 Pro 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Redmi Note 8 Pro incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Redmi Note 8 Pro inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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