Amnesia Collection Humble Bundle'da Bedava!

Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyun fırsatı ile karşımızda. Eğer bu bedava oyun fırsatını kaçırmak istemiyorsanız acele etmenizde fayda var; çünkü kampanya kısa bir süre devam edecek. Bu haberi hazırladığımız andan itibaren 1 gün 10 saat boyunca Amnesia Collection paketi bütün oyunculara ücretsiz olarak dağıtılacak ve oyuncular paket içindeki oyunlara kalıcı olarak sahip olabilecek.

Amnesia Collection, temel olarak Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs oyunlarını bir araya toplayan bir paket. Amnesia: The Dark Descent oyunu, korku oyunu türünde kült haline gelmiş, birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir korku oyunuydu. Oyunda Daniel adlı bir kahramanın yerine geçiyor, ıssız bir şatoda hafızamızı kaybetmiş bir şekilde uyanıyorduk. Oyun boyunca başımıza ne geldiğini çözmek için ürpertici koridorlarda dolaşıyor, bilinmedik tehlikelerle yüzleşerek içinde bulunduğumuz kabustan kurtulmaya çabalıyorduk. Amnesia: A Machine for Pigs ise serinin 2. oyunu.

Amnesia Collection'a ücretsiz sahip olmak için öncelikle bu bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Store sayfasını ziyaret edin. Sayfa açılınca sağ taraftaki "ADD TO CART" tuşuna tıklayın. Eğer bir Humble Bundle hesabınız varsa hesap bilgilerinizle giriş yapın, eğer hesabınız yoksa "Create an account" tuşuna tıklayarak yeni bir hesap yaratabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptığınızda sayfa yenilenecek ve tekrar "ADD TO CART" tuşuna tıklamanız gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra yeşil hale gelen "CHECKOUT" tuşuna tıklayın. Açılan küçük pencerede e-posta adresinizin doğru yazılı olduğundan emin olun ve sonrasında "Get it for free!" tuşuna tıklayın. Şimdi e-posta hesabınıza gelen Humble Bundle e-postasını bulun ve içerisindeki görsele tıklayarak tarayıcınızda açılacak sayfaya gidin. Bu sayfayı aşağıya kaydırın ve Steam ürün anahtarının yerini bulun. "Redeem" tuşuna tıkladığınızda Steam'e yönlendirileceksiniz ve Steam hesabınıza giriş yaparak oyunu Steam kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Şimdiden iyi eğlenceler!