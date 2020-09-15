Amnesia: Rebirth Çıkış Tarihi Frictional Games Tarafından Duyuruldu

Oyuncular olarak bizlerin korkulu rüyalardan bir tanesi önümüzdeki ay geri dönecek. Frictional Games, Amnesia: Rebirth çıkış tarihi duyurusu ile karşımıza çıktı. Kabus artık bize çok yakın! İşte Amnesia: Rebirth çıkış tarihi.

Geliştirdiği korku oyunları ile nam salan geliştirici stüdyo, gerek Amnesia serisi olsun gerek Penumbra serisi olsun ve gerekse de SOMA olsun bizleri başka başka dünyalara götürmüş ve eşsiz atmosferlerde eşsiz hikayeler anlatmıştı. 2015 yılında çıkan SOMA sonrasında uzun süreli bir sessizliğe gömülmüş olan geliştirici stüdyo, yayınladığı kafa karıştırıcı videoların ardından Amnesia: Rebirth oyununu Mart ayında duyurmuştu. Çıkış tarihi de sonunda netlik kazandı.

Amnesia: Rebirth Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Frictional Games, yeni bir duyuru ile PC (GOG, Steam ve Epic Games Store) ve PlayStation 4 için geliştirilmekte olan oyunun 20 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacağın müjdeledi.

Amnesia: Rebirth oyununda, Cezayir çölünde uyanan Tasi Trianon rolünde olacaksınız. Amnesia: The Dark Descent ile aynı dünyada geçecek olan oyun, ıssızlığın ve umutsuzluğun hakim olduğu bir yolculukta insanlığın direncinin sonuna kadar zorlanacağı yepyeni bir hikaye sunacak.

Tasi bir yandan zamana karşı yarışacakken, bir yandan da kendi kişisel sorunları ile başa çıkmaya çalışacak. Issız mekanlarda ilerlemeye çalışırken umutları, korkuları ve pişmanlıklarıyla da başa çıkmak durumunda olacak. Eğer kaybeden taraf olursa, beraberinde her şeyini de kaybedecek.

Tarih duyurusuna özel olarak yeni bir de fragman yayınlandı. Oynanış görüntüleri ile ara sahnelerin harmanlanması ile hazırlanmış olan fragmanda, bizleri bekleyen macerayı da net bir şekilde görme fırsatımız oluyor. Keyifli seyirler dileriz.