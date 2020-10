Amnesia: Rebirth İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Amnesia: Rebirth, 20 Ekim 2020 yani yarın itibarıyla PC (Epic Games Store ve Steam) ve PlayStation 4 için satışa sunulacak. Frictional Games stüdyosu bu defa farklı bir ortamda, farklı bir hikaye ile yüreklerimize korku salmak için geri dönüyor. Peki serinin yeni oyunu bekleneni veriyor mu? Gelin isterseniz bunun cevabına yayınlanan Amnesia: Rebirth inceleme puanları çerçevesinde bakalım.

Cezayir çölünde uyanan Tasi Trianon rolünde olacaksınız. Amnesia: The Dark Descent ile aynı dünyada geçecek olan oyun, ıssızlığın ve umutsuzluğun hakim olduğu bir yolculukta insanlığın direncini sonuna kadar zorlayacağınız yepyeni bir hikaye sunacak. Tasi bir yandan zamana karşı yarışacakken bir yandan da kişisel sorunları ile mücadele edecek. Issız mekanlarda ilerlemeye çalışırken umutları, korkuları ve pişmanlıklarıyla da başa çıkmaya çalışacak.

PC platformunda yayınlanan on dokuz inceleme neticesinde ortalaması 84 / 100 iken, PlayStation 4 ortalaması ise on bir inceleme sonucunda 75 / 100. Bu durumda, yeni oyun beklenen geri dönüşü yapabilmiş gibi görünüyor. Çünkü serinin önceki oyunlarının incelemelerine baktığımızda, Amnesia: The Dark Descent kırk dört inceleme sonucunda 85 / 100 ve Amnesia: A Machine for Pigs de elli dokuz inceleme sonucunda 72 / 100 ortalamasına sahip görünüyor.

Şimdiye kadar yayınlanmış olan Amnesia: Rebirth incelemelerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Amnesia: Rebirth İnceleme Puanları

Areajugones - 6.5 / 10

Attack of the Fanboy - 80 / 100

DualShockers - 9.0 / 10

Easy Allies - 8.5 / 10

Eurogamer Italy - 9 / 10

Game Informer - 7.5 / 10

Game Rant - 4.5 / 5

GameSpew - 9 / 10

GameSpot - 8 / 10

GamesRadar+ - 4.5 / 5

GameWatcher - 8.5 / 10

IGN - 8 / 10

Jeuxvideo.com - 17 / 20

Multiplayer.it - 9.0 / 10

PC Gamer - 91 / 100

PlayStation LifeStyle - 7.0 / 10

Push Square - 4 / 10

Screen Rant - 3.5 / 5

Shacknews - 9 / 10

SpazioGames - 8.0 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

Trusted Reviews - 80 / 100

USgamer - 4.5 / 5

Vandal - 8.2 / 10

Washington Post - 80 / 100

Wccftech - 8.0 / 10

We Got This Covered - 70 / 100

Windows Central - 4 / 5

Amnesia: Rebirth En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) / Windows 8 (64-Bit) / Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

Depolama Alanı: 50 GB

Amnesia: Rebirth Önerilen Sistem Gereksinimleri