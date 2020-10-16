Amnesia: Rebirth Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Amnesia: Rebirth ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta satışa sunulacak olan oyun için geri sayım devam ediyor. Frictional Games ise yeni duyuru ile Amnesia: Rebirth Sistem Gereksinimleri detaylarını paylaştı.

Geliştiricisinin Frictional Games olduğu Amnesia oyunları, korku türünde her daim iyi bir alternatif olmuşlardı. Malikane ve şehir olmak üzere birbirinden farklı mekanlarda geçen bu oyunlar etkileyici farklı hikayeleri ile unutulmaz birer deneyim yaşatarak akıllara kazınmıştı.

Bir süredir sessiz olan bu seri için büyük bir geri dönüş artık çok yakınımızda diyebiliriz. PC (Epic Games Store ve Steam) ve PlayStation 4 için geliştirilmiş olan Amnesia: Rebirth, 20 Ekim 2020 tarihinde yani önümüzdeki Salı günü satışa sunulacak. Bunun öncesinde ise bilgisayarında oynayacak olan oyuncular için PC gereksinimleri ortaya çıktı.

Amnesia: Rebirth Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Frictional Games tarafından açıklanana göre oyunu rahat bir şekilde oynayabilmek için, bilgisayarınızda en aşağı Inter Core i3 veya AMD FX 2.4 Ghz işlemci, 4 GB bellek ve NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon HD 5750 veya Intel HD 630 ekran kartı bulunması gerekiyor.

Amnesia: Rebirth PC gereksinimleri detaylarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Amnesia: Rebirth En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) / Windows 8 (64-Bit) / Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

Depolama Alanı: 50 GB

Amnesia: Rebirth Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) / Windows 8 (64-Bit) / Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Core i5 / Ryzen 5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 4.3, Nvidia GTX 680 / AMD Radeon RX 580 / Intel Xe-HPG

Depolama Alanı: 50 GB

Amnesia: Rebirth Konusu

Cezayir çölünde uyanan Tasi Trianon rolünde olacaksınız. Amnesia: The Dark Descent ile aynı dünyada geçecek olan oyun, ıssızlığın ve umutsuzluğun hakim olduğu bir yolculukta insanlığın direncini sonuna kadar zorlayacağınız yepyeni bir hikaye sunacak. Tasi bir yandan zamana karşı yarışacakken bir yandan da kişisel sorunları ile mücadele edecek. Issız mekanlarda ilerlemeye çalışırken umutları, korkuları ve pişmanlıklarıyla da başa çıkmaya çalışacak. Eğer Tasi kaybederse, her şeyini kaybedecek.