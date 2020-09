Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs Açık Kaynak Kodları Yayınlandı

Frictional Games, yüreklere korku salan seriden Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs açık kaynak kodlarını herkesin kullanımına açık olarak yayınladı. Bu sayede, her iki oyun üzerinde belirli kurallara uyarak istediğiniz değişiklikleri yapabileceksiniz.

İsveç menşeli stüdyonun adını duyurmasını sağlayan Amnesia: The Dark Descent, 2010 yılında, Amnesia: A Machine for Pigs ise üç yıl sonrasında satışa sunulmuştu. Yani bu yıl Amnesia: The Dark Descent onuncu yılı kutluyor. Bunu farklı bir şekilde kutlamaya karar veren geliştirici stüdyo, her iki oyunu da GNU General Public Licence altında yayınladı. Diğer bir deyişle, her iki oyun da artık açık kaynak kodlu hale geldiler.

Amnesia: The Dark Descent ve Amnesia: A Machine for Pigs Kodları Yayınlandı

Açık kaynak kodlu hale gelen oyunlar, isteyen oyuncuların oyunun kodu ve düzenleyici kodu üzerinde çalışma imkanı veriyor. Bu sayede modlayabilir, yeni bir şey yaratabilir ve hatta açık kaynaklı olarak bırakmanız durumunda ticari bir şey de ortaya koyabilirsiniz. Ancak tüm bunları yaparken GPL v3 lisansını aşmamanız gerekiyor. Çünkü Frictional Games halen bu oyunların sahibi konumunda ve satışına da devam ediyor. Ayrıca GPL koduyla oluşturulmuş içeriğin veya içeriklerin dağıtılması ile ilgili bazı uyarılar ve uyulması gereken kurallar da olacak.

Konu ile ilgili olarak geliştirici stüdyodan Yaratıcı Yönetmen Thomas Grip, “Modlama her daim Amnasia’nın büyük bir parçası oluştur.” Yorumunda bulundu ve devam etti: “Mesela yıllar boyunca ModDB üzerinde The Dark Descent için binden fazla mod ve eklenti birikti. Bu kadar kullanıcı içeriğini görmek hayranlık uyandırıcı olmuştu ve tüm topluluğa son derece minnettarız. Bunun karşılığını vermenin zamanı geldi.”

Amnesia: The Dark Descent için yayınlanan açık kaynak kodlarına buradan, Amnesia: A Machine for Pigs için yayınlanan kaynak kodlarına ise buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Son olarak, Frictional Games şu anda Amnesia: Rebirth üzerinde çalışıyor. PC (GOG, Steam ve Epic Games Store) ve PlayStation 4 için geliştirilmekte olan oyunun 20 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Konu olarak ise Cezayir çölünde uyanan Tasi Trianon rolünde olacak ve Amnesia: The Dark Descent ile aynı dünyada geçecek olan oyunda, ıssızlığın ve umutsuzluğun hakim olduğu bir yolculukta insanlığın direncinin sonuna kadar zorlanacağı yepyeni bir hikaye sunulacak.