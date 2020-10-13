Among Us Beta Güncellemesi Yayımlandı!

Steam'de yer alan Among Us isimli video oyunu için yeni özelliklerin getirildiği bir güncelleme yayımlandı. Among Us beta güncellemesi, video oyununun hayranlarına yeni ve faydalı özellikler sunuyor. Yeni güncellemenin içerisinde yer alan oyunculara büyük bir kolaylık sağlayacak özellikler oldukça beğenilecek gibi görünüyor. İşte video oyununa gelen yeni beta güncellemesi ile ilgili tüm ayrıntılar!

Among Us Beta Güncellemesi Neler Sunuyor?

2020 yılının üçüncü çeyreğinde büyük bir çıkışın altına imza atarak Fall Guys gibi popüler video oyunlarını indirme sayısı açısından geride ırakan Among Us'un Steam sürümüne geniş çaplı bir beta güncellemesi getirildi. Son zamanlarda oldukça büyük bir popülarite yakalayarak indirme sayılarını altüst eden video oyununa getirilen yeni beta güncellemesi ile oyunculara birçok avantaj sağlandı.

Eurogamer'a göre video oyununa yapılan son güncelleme ile hainlerin bulunmasını zorlaştıracak bir dizi özellik geldi. Oyunun beta sürümünü deneyen oyuncular artık oylarını anonim bir şekilde veriyor ve video oyunundaki diğer oyuncular kimin kime ne oy verdiğini göremiyor. Bu özellik ile beraber normal oyuncuların hainleri bulması bir hayli zorlaşacak gibi görünüyor. Oyunda yapılan başka bir büyük değişiklik ise görev çubuğu ile alakalı bir değişiklik oldu.

Yeni güncelleme ile görev çubuğunun yalnızca belirlenen zamanlarda görünmesini sağlanabiliyor. Among Us beta güncellemesi ile oyuna eklenen başka bir özellik, oyuncuların büyük bir kısmının oyun deneyimini iyileştirecek renk körü desteğidir. Renk körü oyuncuların tamamlarken zorlandığı kablo görevindeki renklerde düzenleme yapıldı. Renk körü oyuncular bu güncellemeden önce renk körü olmayan oyunculara göre dezavantajlı oluyordu ancak güncelleme sonrasında renk körü oyuncuların söz konusu görev ile ilgili bir sorun yaşaması artık muhtemel olmayacak.

Among Us'un yakaladığı popülarite son zamanlarda hiçbir düşüş belirtisi göstermiyor. Oyuna getirilen özelliklerin video oyununun sevilmeye devam edilmesini sağlamak için Innersloth tarafından getirilen önemli özellikler olduğunu söylemek mümkündür. Beta sürümündeki değişiklikler, normal sürüme geçmeden önce test edilmeye devam edecek ancak oyunla ilgili büyük oranda bir değişiklik görülmezse video oyununun normal sürümüne muhtemelen getirilmeyecektir. Among US beta güncellemesi sadece Steam kullanan PC oyuncuları için mevcut olduğu için mobil kullanıcıların yeni özellikler için biraz daha beklemesi gerekiyor.