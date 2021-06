Among Us Şekilli McDonald's Tavuğu 100.000 Dolara Satılıyor

Among Us şekilli McDonald's tavuğu viral oldu. 2018 yılında duyurulan ve 2020'de oyun dünyasında büyük ses getirmeyen başaran Among Us, oyundaki karakterlerine benzeyen bir tavukla yeniden gündemde. 3 gün önce satışa çıkarılan bir McDonald's tavuk kanadı, şu anda 100 bin dolar seviyesinde.

Popüler oyun Among Us'ın karakterlerine benzeyen bir McDonald's tavuk kanadı, Cuma günü eBay'de listelendi. Teklif, hala devam ediyor, ancak insanlar şu anda nugget için 99.000 doların üzerinde ödeme yapacaklarını söylüyor.

McDonald's'ın BTS menüsünden çıktığı açıklanan tavuk kanadı (fast food serisinin K-pop grubuyla promosyon menüsü), ilk olarak Polizna adlı bir kullanıcı tarafından eBay'de 0,99 dolara listelenmişti. O zamandan beri 179 teklif verildi ve fiyatı 99,105 dolara kadar fırladı. Müzayede, şanslı (veya şanssız) bir kazananın nugget'ı alıp uzaklaşana kadar 17 saat boyunca devam edecek.

Among Us'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sonrasında muhtemelen daha fazla insan listeyi gördü ve -şaka amaçlı da olsa- teklif verdi. Halihazırda astronomik olan fiyatlandırma, daha da büyük bir nakit paraya dönüşme potansiyeline sahip.

Xbox'ın Twitter hesabı da bu tavuk kanadının reklamını yapmayı ihmal etmedi. Nugget'ın bu kadar fiyat ödenmesine karşı en azından szechuan sosuyla gelmesi gerektiğini söyleyen Xbox, Among Us şekilli tavuğun daha da viral hale gelmesine yol açtı. Xbox'ın bu teklifi üzerine eBay'deki satıcı, alıcının bu sosu talep etmesi dahilinde tavukla birlikte göndereceğini açıkladı.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021

Tekliflerin ne kadar yükseleceği henüz kimsenin tahmin edebileceği seviyede değil, ancak müzayedenin bitmesine yaklaşık bir gün daha bulunuyor. Eğer tavuğun en sonunda ne kadar edeceğini beklemek istemiyorsanız, Epic Games Store'da 3 Haziran gecesine kadar devam edecek olan ücretsiz Among Us'a bir şans verebilirsiniz.

Her haftanın Perşembe gününün Epic Games Store günü ilan edilmesine bağlı olarak, sıradaki ücretsiz oyun için de önümüzde az bir zaman kaldı. Ne var ki son birkaç haftadır, sıradaki oyunun hangisi olduğu GİZEMLİ OYUN olarak listelenerek devlet sırrı gibi saklanmıştı. Beklenen zaman geldiğinde ise birinin NBA 2K21 ve diğerinin de Among Us olduğunu görmüştük. Hatta Among Us’ın şu anda indirilebilir olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim.