Among Us'ın PlayStation'a Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Yaşanan bir sızıntıya göre Among Us’ın PlayStation tarihi belli oldu. InnerSloth tarafından geliştirilen oyun, Yaz sonunda Sony konsoluna geleceği söyleniyor.
Son dönemde popülerliğini iyiden iyiye arttırmaya devam eden Among Us, bu yılın ilerleyen zamanlarında konsollara da teşrif edecek. Bugün itibarıyla yaşanan bir sızıntı ile Among Us’ın PlayStation tarihi belli oldu.
Uzay gemisi ile kalkış için hazırlanan bir mürettebatın etrafında dönen Among Us’ta, mürettebatın içinde herkesi öldürme hedefinde olan sahtekârlar bulunuyor. İki tarafa da verilen birçok farklı görev olduğu için, haliyle galip gelebilmek için her iki tarafında bu görevleri tamamlamaları gerekiyor.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayın ortalarına doğru bir duyuru yapan geliştirici InnerSloth, Summer Game Fest sırasında önümüzdeki zaman zarfında yayınlanacak olan ek içeriklerin yol haritasını ortaya dökmüştü. Yeni Hide & Seek modu, oyuncu desteğinin on beşe çıkartılması, yeni renk seçenekleri, yeni başarımlar, yeni bir harita, yeni vizör kozmetikleri ve yeni rollerin bulunduğu yeni içerikler, yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak olan güncellemeler ile oyuncuların beğenisine sunulacak.
Mart ayında Xbox One ve Xbox Series için yayınlanacağı belirtilen Among Us oyununun bahsi geçen içerik yol haritasında, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de yayınlanacağı müjdelenmişti. Ne var ki net bir tarih duyurusunda bulunulmamıştı.
Yeni Among Us İçerikleri Duyuruldu: İşte Detaylar!
Yeni Among Us içerikleri yolda. Summer Game Fest sırasında yapılan duyuru ile yeni içeriklerin yol haritası ortaya çıkartıldı.
Among Us'ın PlayStation Tarihi Ne Zaman?
Geliştirici stüdyo tarafından yapılması beklenen resmi duyuru öncesinde, bugün PlayStation Game Size Twitter üzerinden yapılan paylaşım ile önemli bir detay ortaya çıktı. Söylenene göre Among Us, PlayStation veri tabanındaki yerini aldı ve satışa sunulma tarihi olarak 31 Ağustos 2021 görülüyor. Ne var ki şimdilik bunu destekleyen bir açıklama olmaması nedeniyle söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Diğer bir deyişle, InnerSloth tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.
🚨 Among Us Release Date Set For 31 August 2021 (According To Database)— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 4, 2021
⬛ THIS DATE CAN BE A PLACE-HOLDER
🟫 #AmongUs #PS4 pic.twitter.com/TIPwOB44Oo
Among Us oyununun konsollarda bazı hoş özellikler ile oyunculara sunulması bekleniyor. PlayStation için Ratchet and Clank görünümü, şapka ve evcil hayvan gibi içeriklere erişim sağlayabilecek iken, Xbox için de ilk günden Xbox Game Pass servisine geleceği söyleniyor.
Son olarak, çapraz platform desteği ile bütün platformlardaki bütün kullanıcıların birbirleriyle oynamalarının yanı sıra platformlar arası hesap ilişkilendirme imkanı sayesinde, kayıt dosyalarınızı ve kozmetik eşyalarınızı tercih ettiğiniz platforma taşımanız mümkün olacak.
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