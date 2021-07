Among Us'ın PlayStation'a Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Son dönemde popülerliğini iyiden iyiye arttırmaya devam eden Among Us, bu yılın ilerleyen zamanlarında konsollara da teşrif edecek. Bugün itibarıyla yaşanan bir sızıntı ile Among Us’ın PlayStation tarihi belli oldu.

Uzay gemisi ile kalkış için hazırlanan bir mürettebatın etrafında dönen Among Us’ta, mürettebatın içinde herkesi öldürme hedefinde olan sahtekârlar bulunuyor. İki tarafa da verilen birçok farklı görev olduğu için, haliyle galip gelebilmek için her iki tarafında bu görevleri tamamlamaları gerekiyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayın ortalarına doğru bir duyuru yapan geliştirici InnerSloth, Summer Game Fest sırasında önümüzdeki zaman zarfında yayınlanacak olan ek içeriklerin yol haritasını ortaya dökmüştü. Yeni Hide & Seek modu, oyuncu desteğinin on beşe çıkartılması, yeni renk seçenekleri, yeni başarımlar, yeni bir harita, yeni vizör kozmetikleri ve yeni rollerin bulunduğu yeni içerikler, yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak olan güncellemeler ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

Mart ayında Xbox One ve Xbox Series için yayınlanacağı belirtilen Among Us oyununun bahsi geçen içerik yol haritasında, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de yayınlanacağı müjdelenmişti. Ne var ki net bir tarih duyurusunda bulunulmamıştı.

Among Us'ın PlayStation Tarihi Ne Zaman?

Geliştirici stüdyo tarafından yapılması beklenen resmi duyuru öncesinde, bugün PlayStation Game Size Twitter üzerinden yapılan paylaşım ile önemli bir detay ortaya çıktı. Söylenene göre Among Us, PlayStation veri tabanındaki yerini aldı ve satışa sunulma tarihi olarak 31 Ağustos 2021 görülüyor. Ne var ki şimdilik bunu destekleyen bir açıklama olmaması nedeniyle söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Diğer bir deyişle, InnerSloth tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

🚨 Among Us Release Date Set For 31 August 2021 (According To Database)



⬛ THIS DATE CAN BE A PLACE-HOLDER



🟫 #AmongUs #PS4 pic.twitter.com/TIPwOB44Oo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 4, 2021

Among Us oyununun konsollarda bazı hoş özellikler ile oyunculara sunulması bekleniyor. PlayStation için Ratchet and Clank görünümü, şapka ve evcil hayvan gibi içeriklere erişim sağlayabilecek iken, Xbox için de ilk günden Xbox Game Pass servisine geleceği söyleniyor.

Son olarak, çapraz platform desteği ile bütün platformlardaki bütün kullanıcıların birbirleriyle oynamalarının yanı sıra platformlar arası hesap ilişkilendirme imkanı sayesinde, kayıt dosyalarınızı ve kozmetik eşyalarınızı tercih ettiğiniz platforma taşımanız mümkün olacak.