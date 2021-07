Maximum Games ve InnerSloth tarafından yapılan açıklama ile Among Us PlayStation, Switch ve Xbox için de duyuruldu. Çıkış tarihi belli olmayan oyun, konsollara üç farklı özel sürüm ile çıkışını gerçekleştirecek. Detaylar haberimizde.

2018 yılı içerisinde satışa sunulan Among Us, geç fark edilip sonradan popüler olmuştu. Ne var ki kendisini bir süre sonra tekrar etmeye başlamış olduğu için oyuncu kitlesinde azalma yaşanmıştı. InnerSloth ise bu durumun önüne geçebilmek için, geçtiğimiz ay içerisinde içerik yol haritasını duyurmuştu. Bu duyurunun içeriğinde konsol versiyonları da bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntının ardından Maximum Games ve InnerSloth, Among Us’ın PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacak.

Uzay gemisi ile kalkış için hazırlanan bir mürettebatın etrafında dönen Among Us’ta, mürettebatın içinde herkesi öldürme hedefinde olan sahtekârlar bulunuyor. İki tarafa da verilen birçok farklı görev olduğu için, haliyle galip gelebilmek için her iki tarafında bu görevleri tamamlamaları gerekiyor.

Among Us PlayStation, Switch ve Xbox için de Geliyor!

Verilen bilgilere göre Among Us, konsollar için standart olanın yanı sıra üç özel sürümle satışa sunulacak. Her biri de temelde ana oyun ve zaman içerisinde yayınlanan tüm indirilebilir içerikler ile konsol oyuncuları ile buluşturulacaklar. Bu özel sürümlerden Crewmate Edition, ek olarak kutulu sürüme özel indirilebilir içerik, üç boyutlu mercek kılıfı, Impostor Syndrome çıkartması, özel on iki Mira HQ holografik erişim kartlarından bir tanesi, Folded Skeld harita posteri ve altı PC ve telefon duvar kağıtları için tek kullanımlık kod ile gelecek.

Impostor Edition, Crewmate Edition içeriklerine ek olarak, Crewmate vs. Impostor kimlik kartı kordonu, Purple Crewmate pelüş oyuncağı ve Spinning Into Space emaye iğne ile gelecek. Son olarak Ejected Edition ise, Crewmate Edition ve Impostor Edition içeriklerinin tamamına içermesinin yanı sıra, Crewmate yastığı ve Red Impostor beresi ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

InnerSloth tarafından Summer Game Fest sırasında yapılan duyuru ile Among Us oyununun konsol versiyonlarının çapraz platform desteği sunacağını müjdelemişti. Ayrıca hesap ilişkilendirme imkanı sayesinde, kayıt dosyalarınızı ve kozmetik eşyalarınızı tercih ettiğiniz platforma taşımanız mümkün olacak.