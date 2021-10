Among Us PlayStation/Xbox Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Among Us PlayStation/Xbox çıkış tarihi netlik kazandı. InnerSloth tarafından geliştirilen video oyunu, 2018 yılında satışa sunulmuştu ancak video oyunu satışa sunulmasının üzerinden bir süre geçtikten sonra dünya çapında popülerlik kazanmıştı.

2018 yılında satışa sunulduktan sonra geç fark edilen ancak popüler olan video oyunu, kısa bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlamış ve bu da oyuncuların Among Us'a olan ilgisinin hızla azalmasına ve en nihayetinde tamamen kaybolmasına neden olmuştu. InnerSloth, bunun önüne geçebilmek için 5 ay önce yeni bir yol haritasını duyurdu.

Bu yol haritasında tahmin edilebileceği üzere video oyununun konsol sürümleri de yer aldı. Geçen aylarda yaşanan sızıntıdan sonra Maximum Games ve InnerSloth'tan açıklama gelmişti. Bu açıklamada Among Us'ın PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S'e geleceği belirtilmişti.

Among Us PlayStation/Xbox Çıkış Tarihi Ne Zamanı Gösteriyor?

Among Us, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox Game Pass'e 14 Aralık 2021 tarihinde geliyor. PlayStation blogunda yer alan bilgilere göre video oyunu aynı tarihte PlayStation 4 ve PlayStation 5'e de gelecek. Bu, PlayStation ve Xbox oyuncularının aynı tarihte Among Us'ı oyun konsolunda oynamanın keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor.

Summer Game Fest sırasında InnerSloth tarafından yapılan duyuru ile Among Us oyununun konsol sürümlerinin çapraz platform desteği sunacağını ifade edilmişti. Ayrıca hesap ilişkilendirme özelliği sayesinde kayıt dosyalarınızı ve kaybetmek istemediğiniz eşyalarınızı tercih ettiğiniz platforma hızlıca taşımanız da mümkün olacak.

Maximum Games'in yapmış olduğu bir basın açıklamasına göre video oyununun üç farklı özel sürümü, aralık ayında çıkacak ancak 2022 yılının başına kadar belirli bir bölge ile sınırlı olarak kullanıma açık olacak. Bu bölgedeki kullanıcılar dilerse standart sürümün yanı sıra özel sürümleri de oynayabilecek.

Oyunun ne ile ilgili olduğunu bilmeyenler için Among Us'ı kısaca özetlemek gerekirse bir uzay gemisinde kalkışa hazırlanan mürettebatın içinde herkesi öldürmek gibi kötü bir hedefi olan sahtekârlar yer alıyor. Burada sahtekârlara da normal oyunculara da belirli görevler düşüyor. Oyunu kazanmak için bu görevleri tamamlamak gerekiyor.