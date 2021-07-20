Geliştirici stüdyo tarafından yapılan duyuru ile Among Us Switch'te bir hafta süreyle ücretsiz oynanabilecek. Memnun kalmanız durumunda ise indirimli olarak satın alabileceksiniz. İşte detaylar!

InnerSloth tarafından hem geliştiriciliği hem de yayıncılığı yapılan Among Us, bilhassa COVID-19 salgını dolayısı ile geliştirici stüdyonun beklemediği seviyede bir ilgi görmüştü. Tabii ki bunda çok oyunculu oyunların artık daha ön planda olmasının ve kullanıcıların farklı alternatifler arayışında olmalarının da faydası var.

Bu yoğun ilk her ne kadar bir süre öncesine kadar birazcık azalmış olsa da, önümüzdeki dönem Among Us için epey parlak görünüyor. Çünkü, geçtiğimiz haftalarda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için de duyurulmuştu. Crewmate Edition, Impostor Edition ve Ejected Edition olmak üzere Üç özel sürüm ile satışa sunulacak olan bu versiyonları, aynı zamanda çapraz platform ve hesap ilişkilendirme desteğine de sahip olacaklar. Bu sayede, kayıt dosyalarınızı ve kozmetik eşyalarınızı platform değiştirdiğinizde taşımanız mümkün olacak.

Among Us Switch'te Bir Hafta Süreyle Ücretsiz

Eğer Switch sahibi olup da henüz Among Us oyununu oynamamışsanız, bu hafta itibarıyla ücretsiz olarak indirip oynayabilmeniz mümkün olacak. 21 - 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsatın sonunda, eğer oyundan memnun kalırsanız, 1 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak % 30 oranındaki indirim ile normal fiyatına göre daha ucuza kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerlemeniz de tam sürüm versiyona aktarılacak.

Sus out impostors in the full version of #AmongUs, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 7/21 10 AM PT—7/27, 11:59 PM PT!



Among Us will also be available to purchase for 30% off from 7/21, 10 AM PT—8/1, 11:59 PM PT!



Pre download here: https://t.co/uJ7FrqPNZd pic.twitter.com/br3kWJijnJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2021

Summer Game Fest sırasında yapılan duyuru ile içerik yol haritası da belli olan Among Us oyununa, ilerleyen dönemlerde Hide & Seek adlı yeni saklambaç modunun eklenmesinin yanı sıra oyuncu desteğinin on beşe çıkartılacağı, yeni renk seçenekleri, yeni başarımlar, yeni bir harita, yeni vizör kozmetikleri ve yeni rollerin geleceği müjdelendi.

Among Us Konusu

Uzay gemisi ile kalkış için hazırlanan bir mürettebatın etrafında dönen Among Us’ta, mürettebatın içinde herkesi öldürme hedefinde olan sahtekârlar bulunuyor. İki tarafa da verilen birçok farklı görev olduğu için, haliyle galip gelebilmek için her iki tarafında bu görevleri tamamlamaları gerekiyor.