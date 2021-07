Geliştirici stüdyo tarafından yapılan duyuru ile Among Us Switch'te bir hafta süreyle ücretsiz oynanabilecek. Memnun kalmanız durumunda ise indirimli olarak satın alabileceksiniz. İşte detaylar!

InnerSloth tarafından hem geliştiriciliği hem de yayıncılığı yapılan Among Us, bilhassa COVID-19 salgını dolayısı ile geliştirici stüdyonun beklemediği seviyede bir ilgi görmüştü. Tabii ki bunda çok oyunculu oyunların artık daha ön planda olmasının ve kullanıcıların farklı alternatifler arayışında olmalarının da faydası var.

Bu yoğun ilk her ne kadar bir süre öncesine kadar birazcık azalmış olsa da, önümüzdeki dönem Among Us için epey parlak görünüyor. Çünkü, geçtiğimiz haftalarda PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için de duyurulmuştu. Crewmate Edition, Impostor Edition ve Ejected Edition olmak üzere Üç özel sürüm ile satışa sunulacak olan bu versiyonları, aynı zamanda çapraz platform ve hesap ilişkilendirme desteğine de sahip olacaklar. Bu sayede, kayıt dosyalarınızı ve kozmetik eşyalarınızı platform değiştirdiğinizde taşımanız mümkün olacak.

Eğer Switch sahibi olup da henüz Among Us oyununu oynamamışsanız, bu hafta itibarıyla ücretsiz olarak indirip oynayabilmeniz mümkün olacak. 21 - 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsatın sonunda, eğer oyundan memnun kalırsanız, 1 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak % 30 oranındaki indirim ile normal fiyatına göre daha ucuza kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerlemeniz de tam sürüm versiyona aktarılacak.

