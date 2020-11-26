Bu Among Us Uygulamalarını Sakın İndirmeyin!

Uzun bir süre zirvede yer alan Fall Guys’ı tahtından indiren InterSloth’un son oyunu Among Us, bilgisayar ve mobil oyuncular tarafından kısa süre içerisinde benimsenen bir video oyunu oldu. Bu popülarite bazı kötü amaçlı bilgisayar korsanlarının da ilgisini çekmiş olmalı ki popüler video oyununu oynayan kişileri hedef alan kötü amaçlı yazılımların sayısında önemli bir artış meydana geldi. Sizler de bu oyunu oynuyorsanız söz konusu Among Us uygulamalarını kesinlikle indirmemelisiniz.

Among Us Uygulamalarında Büyük Tehlike!

Bilgisayar ve mobil oyuncular tarafından kısa sürede benimsenen Among Us, oyuncuların favori oyunlarından biri haline gelerek siber suçluların dikkatini çekmeyi başardı. Siber suçlular artık oyuncuların bilgilerini ele geçirmek için popüler video oyununun sahte sürümünü geliştiriyor.

Siber güvenlik firması Promon ve ortağı Wultra tarafından yapılan yeni bir araştırma, popüler çok oyunculu video oyununun sahte versiyonundan oluşan yaklaşık 60’tan fazla uygulama olduğunun ve bunların her gün indirildiğinin keşfedilmesini sağladı.

Among Us grafik kalitesi bakımından çok üst düzey bir video oyunu olmadığından mobil dahil olmak üzere birçok platformda oynanabiliyor. Oyuna hem Google Play Store hem de App Store’dan erişilebiliyor. Oyunun mobil sürümü, uygulama içi satın alımlar haricinde tamamen ücretsiz bir şekilde elde edilebiliyor.

Promon ve Wultra, en az dokuz farklı geliştiriciye ait 60’tan fazla sahte uygulamanın üçüncü taraf uygulama mağazalarında satıldığını öğrendi. Bunların yüzde 75’inden fazlası, içinde kötü amaçlı yazılımlar barındıran uygulamalardan oluşuyor. Geliştiricilerin amacı, oyunu bir reklam yazılımına dönüştürmek olduğu için geliştiricilerin asıl amacı, uygulamayı indiren kişilerden para kazanmak oluyor. Oyun normal bir şekilde açılsa bile içinde kötü amaçlı yazılım olduğu için oyuncular çeşitli reklamlarla karşılaşıyor.

Tespit edilen bu sahte Among Us uygulamalarının çoğu siber suçlular tarafından bir oyuncunun cihazına kritik sonuçlar doğurabilecek kötü amaçlı yazılım türlerini yüklemek için yayımlanan uygulamalardan oluşuyor. Bu kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcıların oturum açma bilgilerini başta olmak üzere birçok kişisel verisinin çalınmasına neden olabilir.

Ücretsiz Among Us Nasıl İndirilir?

Oyuna aşina olmayanlar için oyunun amacından kısaca bahsetmek gerekirse, oyunda geminin farklı bölgelerinde görevleri tamamlaması gereken oyuncularla bir mürettebat rolünü üstleniyorsunuz. Bu oyunculardan bazıları gemideki diğer görevlileri gizlice öldürüyor. Görevlileri öldüren oyuncular ise rastgele seçiliyor yani bu kişi siz de olabilirsiniz, bir başkası da olabilir.

Oyunu güvenli bir şekilde indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.