Amplifier Game Invest, C77 Entertainment Stüdyosunu Kurdu

Bu hafta yeni bir oyun stüdyosu, oyun dünyasına merhaba dedi. Embracer Group bağlı şirketi Amplifier Game Invest, C77 Entertainment oyun stüdyosunu kurduğunu duyurdu.

Washington eyaletinin Seattle şehrinde kurulmuş olan C77 Entertainment, duyuruya ek olarak verilen bilgiler ışığında PC ve konsol oyuncularına aksiyon odaklı büyük deneyimler yaşatmak için emek sarf edecekler. Stüdyo zaten geçmişinde Battlefield ve Halo serileri ve inFAMOUS: Second Son dahil büyük bütçeli ve ödüllü oyunlar üzerinde çalışmış olan İsveçli iki önemli isim, Mattias Kylen ve Kenny Magnusson tarafından yönetiliyor.

Stüdyo şu an için geçmişte birlikte çalışmış olan altı kişilik bir geliştirici kadrodan oluşuyor. Hatta özgün bir fikri mülkiyet üzerinde çalışmaya başlamışlar bile. Kadro küçük olduğu için elbette oyunun yakın bir zamanda gelmesini bekleyemeyiz ama zamanla yeni isimlerin dahil olmasıyla süreç eminiz ki hız kazanacaktır.

Amplified Game Invest Üst Yöneticisi Per-Arne Lundberg, yayınladığı basın bildirisinde Mattias Kylen ve Kenny Magnusson için "Benzersiz deneyimlerinin vizyonları ve tutkuları ile birleşmesi, başlama tuşuna basmayı gerçek anlamda kolaylaştırdı." yorumunda bulundu.

Mattias Kylen ise "Amplifier Game Invest ve Embracer Group tarafından sunulan destek sadece finansal değil, aynı zamanda pazarlamayı, yayıncılığı, iş faaliyetlerini, maaş bordrosunu, insan kaynaklarını ve yasal durumu da kapsıyor." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu altyapıyı sağlamada inanılmazlardı. Geleneksel girişimciler olmayan son derece yaratıcı C77 grubu için bu, bir rüyanın gerçekleşmesi."

Son olarak, C77 Entertainment, Amplifier Game Invest şirketinin Kuzey Amerika bölgesindeki ilk yatırımı oldu.