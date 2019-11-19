Amy Hennig, Skydance Media Şirketine Katıldı

Uncharted serisinin eski baş yazarı ve yaratıcı yönetmeni Amy Hennig, Skydance Media şirketine katıldığını duyurdu.

Mission: Impossible, Fallout ve son olarak Terminator: Dark Fate filmlerinin arkasındaki şirketin bünyesinde açılacak olan yeni stüdyo, San Francisco Bay Area dolaylarında bulunacak. Burada, gelişmekte olan eş zamanlı akış (streaming) platformlarında oyuncu kitleye olduğu kadar oyuncu olmayan kitleye de hitap edecek hikaye odaklı deneyimler ve etkileşimli seriler üzerinde çalışacak olan Hennig'e, Visceral Games stüdyosunun iptal edilen Star Wars projesinde birlikte çalıştığı Julian Beak Baş Üretici pozisyonunda eşlik edecek.

Anlaşma sonrasında bir bildiri yayınlayan Skydance Media Üst Yöneticisi David Ellison, "Etkileşimli medyanın tabiyatı devamlı gelişmekte, Amy Hennig ve Julia Beak de bu evrimin yaratıcı ve vizyonlu liderleridir. Birlikte bu alanda Skydance'ın tanındığı çehrede ve televizyonda etkinlik seviyesinde eğlence deneyimleri yaratacağız." yorumunda bulundu.

Amy Hennig ise buna karşılık olarak "Julian ve ben Skydance yaratıcı ekibinin bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyız ve teknoloji sayesinde etkileyici hikayeler anlatmanın yeni yollarına öncülük ederken eğlencedeki bu yeni çizgiyi araştırmak için Skydance ile ortalık kurduğumuz için mutluyuz." dedi.

Amy Hennig, Legacy of Kain ile adını duyurmuş olsa da esas popülaritesini Uncharted serisi ile kazanmıştı. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu için çalışmalar başlamışken 2014 yılında beklenmedik bir şekilde Naughty Dog stüdyosundan ayrıldığını öğrenmiştik. Visceral Games çatısı altında henüz duyurusu yapılmamış olan bir Star Wars oyunu üzerinde çalışmaya başlayan Hennig, stüdyonun 2017 yılında kapatılması sonrasında Electronic Arts sayfasını da kapatmış ve Ocak ayı içerisinde küçük bir stüdyo kurarak sanal gerçeklik oyunları üzerinde çalışmaya başlamıştı.