Amy Hennig, Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Yapısını Garipsedi

Bu yılın Star Wars oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order olacak. Geride bıraktığımız hafta sonunda oyun ile ilgili ilk detaylar Star Wars Celebration etkinliğinde paylaşıldığı sırada, Amy Hennig ise Dubrovnik şehrinde düzenlenen Reboot Develop Blue 2019 etkinliğine katılımda bulunmuş. Kendisi bildiğiniz gibi Electronic Arts tarafından iptal edilen Star Wars projesinin Yaratıcı Yönetmeni idi. Eurogamer ise Reboot Develop Blue 2019 etkinliğinde Hennig ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportajda da Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars oyunu hakkındaki düşünceleri sorulmuş. Anlaşılan o ki Amy Hennig, Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun yapısıyla ilgili kararı tuhaf bulmuş.

Hatırlayacağınız üzere Electronic Arts tarafından panel öncesinde paylaşılan Twitter gönderisinde, Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda oyun-içi ödeme sisteminin ve çoklu-oyuncu modlarının olmayacağını belirtmişti. Bu duruma dikkat çeken Hannig, "Tuhaf. Dürüst olmalıyım," yorumunda bulundu ve devam etti. "demek istediğim, gönderi EA Star Wars Twitter yönetimi tarafından paylaşılıyor, demek ki planın kesinlikle bir parçasıydı ama projemizi sonlandırdıktan sonra yaptıkları yorumlara gönderme olup olmadığını tam olarak bilmiyorum."

Hatırlayacağınız üzere Visceral Games tarafından uzun zamandır geliştirilmekte olan gizemli bir Star Wars oyunu vardı. Amy Hennig'in Yaratıcı Yönetmen koltuğunda oturduğu oyunun kod adı da Ragtag idi. Ne var ki, 2017 yılında Electronic Arts tarafından alınan bir karar ile bahsi geçen Star Wars oyunun yapısında değişikliğe gidilmişti. Çizgisel bir oynanış sunacak olan oyunun yapısı daha sonradan oyuncuların başında daha fazla zaman geçirmelerini sağlayacak bir yapıya dönüştürülmesine karar verilmişti. Bu karar ile hem Amy Hennig proje dışı bırakılmış hem de Visceral Games stüdyosu kapatılmıştı.

Bu hadiseye de dikkat çeken Hennig, "Respawn'ın satın alınmasından önce oyununun büyük ölçüde geliştirilmiş olmasının bu kararın verilmesinde yararının olduğunu da düşünüyorum. Bu tamamıyla benim tahminim. Neden fikir değişikliği yaşandı bilmiyorum; çünkü biz Ragtag üzerinde çalışırken bunun [çizgisel oynanışı kastediyor] kabul edilebilir olmadığı çok açıktı!" dedi.

Gerçekten de Electronic Arts gibi elinde olsa oyunda attığımız adımdan para almayı bile düşünecek olan bir yayıncının, Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda oyun-içi ödeme sistemini ve çoklu-oyuncu modlarını devre dışı bırakması gerçekten tuhaf. Bunun daimi bir değişim mi, yoksa sadece bu oyuna özel mi olup olmayacağı ise merak konusu. Belki de cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir soru olarak kalacak.