Anadolu Farm Kurucusu İsa Karademir Tahliye Edildi!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir için tahliye kararı verildi. Karademir'in de tahliye edilmesiyle beraber Çiftlik Bank benzeri bir sistem olan Anadolu Farm davasında tutuklu kimse kalmadı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Anadolu Farm Kurucusu İçin Tahliye Kararı

Geçtiğimiz yıllarda internet üzerinden faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın tıpkı Çiftlik Bank sistemi gibi üyelerden para topladığı iddia edilmişti. Sanal oyun yöntemi ile 44 bin kişiden 200 milyon TL toplandığı belirtiliyor. 2018 yılının mart ayında Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddasıyla İsa Karademir ve yöneticiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Karademir'in de yer aldığı 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği mahkemede tutuklu olarak yargılanmıştı. Toplamda 42 sanığın yer aldığı davanın daha önce gerçekleştirilen duruşmalarında 7 sanıktan 6 tanesi tahliye edilmişti. 278 sayfalık iddianamenin yer aldığı davada Karademir'in ise tutukluluğu devam etmişti.

İsa Karademir, gerçekleşen duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşma esnasında bazı tutuksuz sanıklar ise salonda hazır olarak yer aldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İsa Karademir, önceki ifadelerini yeniden tekrar etti ve kimseyi dolandırma kastının olmadığını ifade etti. Beraatını isteyen Karademir için karar verildi. Mahkeme, Karademir'in cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma ise ertelendi.

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Nerede?

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırarak 1 milyar 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan Mehmet Aydın, yurt dışına kaçmıştı. Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın Brezilya'da olduğuna yönelik bazı iddialar ortaya atılmıştı. Hatta birtakım adresler de paylaşılmıştı. Ortaya atılan iddiaların ardından Brezilya'dan geçtiğimiz haftalarda resmi bir açıklama gelmişti.

Brezilya resmi kurumları tarafından Türk İnterpolüne yapılan açıklamada, Mehmet Aydın'ın iddia edilen adreslerde yer almadığı belirtildi. Resmi kurumlar ayrıca Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın ülkede bulunmadığını ifade etti. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre iki ihtimal mevcut. İlk ihtimal Aydın'ın Brezilya'da rüşvet vermiş olabileceği, ikinci ihtimal ise Aydın yakalanacağını anlayınca farklı bir ülkeye gitmiş olabileceği.