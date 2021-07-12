8500 Yıllık Anadolu'nun İlk Müzik Aleti Bulundu

Anadolu'nun ilk müzik aleti Bilecik'te yapılan kazılarda açığa çıkarıldı. Bilecik'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki 9 bin yıllık kalıntıların bulunduğu eski bir kazı bölgesinde 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı belirtilen kemik müzik aleti ortaya çıkarıldı.

8 bin 500 yıllık Anadolu'nun ilk müzik aleti Bilecik'te yapılan kazılar sonrasında bulundu. Çok yakın bir zamanda Bilecik Arkeoloji Müzesinde sergilenmesi planlanan kemik aletin, Anadolu sınırlarında bilenen ve kullanılan ilk müzik enstrümanı olma ihtimaline dikkat çekiliyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, bölgede gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesiyle başlayan kazı çalışmaları, 2020'den bu yana devam ediyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesi arasında imzalanan protokol dahilinde Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün kontrolü altında kazı çalışmaları hala sonlanmamış durumda.

Anadolu'nun ilk müzik aleti düdük şeklinde kemik bir çalgı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından yapılan açıklamada bulunan aletin, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebileceği ifade edildi. Kemikten yapılmış objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane olmak üzere çapları 1 santimetreden daha küçük delikler olduğu aktarıldı.

Doç. Dr. Fidan verdiği demeçte, "Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır" şeklinde konuştu.

Fidan ayrıca, "Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati't Türk adlı eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır" diyerek açıklamasına devam etti.

Kazılarda 8 bin 500 yıllık Anadolu'nun ilk müzik aletine ek olarak 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen bazı objeler de bulundu. Bunlar arasında en eskisi 9000 yıllık olmak üzere 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları yer aldığı aktarıldı.

Peki ya siz Bilecik'te bulunan 9 bin yıllık bu aletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.