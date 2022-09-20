Anadolu Isuzu Elektrikli Aracı Big E'yi Tanıttı

Japon otomotiv devi Isuzu ve Anadolu Grubu ortaklığında kurulan Anadolu Isuzu, Almanya'nın Hannover şehrinde yeni elektrikli ticari araçlarını tanıttı. Big·e ismiyle tanıtılan araç kilometrelerce yol yapabilme kapasitesine sahip.

Anadolu Isuzu, Big·e'yi özellikle e-ticaret firmalarının kullanabilmesi için özel olarak tasarladı. %100 elektirkli olan araç kompakt ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor. Aracın Türkiye'de üretilmesi planlanıyor.

150 Kilometreye Varan Menzil

Elektrikli araçlar son yıllarda taşımacılık alanında sıkça kullanılmaya başladı. Özellikle yakıt masraflarının artması sebebiyle kargo ve e-ticaret şirketleri sıklıkla elektrikli ticari araçlara yönelmeyi tercih ediyor. Bu ihtiyaca karşı geliştirilen Big·e 4 metreküplük hacmi ve 1000 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Aracın sahip olduğu üç farklı batarya ise şehir içi taşımacılıkta günlük olarak gayet yeterli olacak 150 kilometreye varan menzil imkanı sağlıyor.

60 km/s ve 80 km/s maksimum hıza sahip iki modelle çıkacak olan Big·e, evlerimizde bulunan prizlerden rahatlıkla şarj edilebilecek. Standart şarj cihazlarıyla 3 ile 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşan Big·e'nin üretimi Çayırova'daki Anadolu Isuzu fabrikalarında gerçekleştirilecek.

2024 yılından itibaren satışa sunulması beklenen Big·e; Trendyol, Getir ve Migros gibi pek çok ticaret firması tarafından teste tabii tutuldu. Hem Türkiye hem de Avrupa'da satışa sunulması beklenen Big·e için yeterli talep gelmesi takdirde yıllık 10.000 adet üretim planlanıyor.