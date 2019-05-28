Analistler Uyardı: Bitcoin 2 Hafta İçinde Rekor Kırabilir

Diğer bütün para birimlerine alternatif olarak üretilen Bitcoin, aşırı derecede dalgalanmaya devam ediyor. 2017 yılının Kasım ayında 20 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, aniden hızlı bir düşüş göstererek 3.000 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın para birimi genellikle küçük dalgalanmalar göstererek değişime uğruyor. Ancak Bitcoin, çok yüksek diye ifade edilebilecek oranlarda artış veya düşüşe maruz kalıyor. Elbette ki bunda genellikle küresel gelişmeler yoğun etki gösteriyor. Son olarak analistler bu konuda uyarıda bulundu ve Bitcoinin 2 hafta içerisinde rekor seviyelere çıkabileceği itiraf edildi.

Analistler Bitcoinin 10 bin dolar seviyelerine ulaşacağını düşünüyor

Az çok küresel haberleri takip ediyorsanız, çalkantılı dönemlerden geçtiğimizi rahatlıkla fark edebilirsiniz. Dünya genelinde büyük problemler ortaya çıktığında, genellikle kripto paralar değer kazanıyor. Şu an için de devam eden ticaret savaşları, Bitcoin gibi kripto para birimlerine olan güveni artırdı.

Hem Amerikalıların hem de Asyalıların para birimlerinde geriye doğru bir çekilme görülürken, Bitcoine olan güven nedeniyle 10 bin dolar seviyelerine kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Elbetteki bunda en önemli etken, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları oldu. Burada kazanan her kim olursa olsun, ekonomisi mutlaka zarar görecektir. Bitcoin ise bu zarara karşı adeta bir yama oluşturma potansiyeline sahip.

Bitcoin para biriminin yükselmesindeki en önemli etken de, son dönemlerde artan piyasa dolandırıcılığı. Bitcoin üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin artması bu para biriminde kabuğuna çekilmeyi tetikliyor. Bu da önemli bir artış demek.