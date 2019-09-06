Anayasa Mahkemesi, Wikipedia Engelini Tekrar Ele Alacak

Anayasa Mahkemesi, yaklaşık iki buçuk yıldır ülkemizden erişime engelli olan Wikipedia'ı tekrardan ele alacak.

Uzun süredir ülkemizden erişilemeyen Wikipedia, sunduğu kapsamlı bilgi arşivi ile kullanıcılar tarafından oldukça sevilmekteydi. 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıda Wikipedia engelini görüşecek olan Anayasa Mahkemesi, bu engellemenin ifade özgürlüğüne aykırılığını ve yasağın kaldırılıp kaldırılmaması yönündeki kararları tekrar ele alacak.

29 Nisan 2017 tarihinde BTK tarafından erişime engellenen Wikipedia, Türkiye hakkında yazılan terör yanlısı içerikler ile suçlanmıştı. Bu konuda uyarı yaptıklarını belirten BTK, bu uyarılara karşı herhangi bir cevap alamadıklarını ve bu sebeple erişim engelinin uygulandığını açıklamıştı.

Önümüzdeki günlerde konu hakkında tekrar bir değerlendirme yapacak olan Anayasa Mahkemesi, eğer kararın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği yönünde bir karar alırsa erişim engeli kaldırılacak. Bununla birlikte mahkemenin, erişim engelinin kaldırılması için yapılan başvuruyu genel kurula sevk etme seçeneği de bulunuyor.