2021 Yılında Çıkacak Tüm Andrew Garfield Filmleri

Bu yılın sonuna kadar çıkması beklenen Andrew Garfield filmleri nelerden oluşuyor? Çok yönlülüğü ile bilinen, 2005'ten beri gerek televizyonda gerekse sinemada yer alan oyuncunun oldukça başarılı bir kariyere sahip olduğu düşünülüyor.

Peki, büyük bir filmografisi ve sayısız ödül ve adaylığı olan Garfield'ın 2021 programında hangi filmler yer alıyor? Garfield'ın şu anda her ikisi de 2021'de vizyona girmesi planlanan iki uzun metrajlı filmde yer alması bekleniyor.

Garfield'ın sinemadaki ilk büyük rolü 2007 yılında izleyicilerle buluşturulan Boy A filmi olmuştu. Oyuncu söz konusu filmde gerçek kendisini topluma tanıtmaya çalışan eski bir mahkûm rolünü canlandırarak izleyicilerden büyük övgüler almıştı.

Garfield, 2010 yılında The Social Network'ün çıkması ile kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Bundan sonraki en büyük rolü ise 2012'de yayımlanan İnanılmaz Örümcek Adam ve 2014'te yayımlanan İnanılmaz Örümcek Adam 2 oldu. Bu filmlerde Peter Parker'ı canlandıran oyuncu, dünya çapında tanınan süper kahramana kendi stilini uyarladı.

İçinde bulunduğu filmlerden bazıları her ne kadar eleştirmenler tarafından hoş karşılanmasa da Garfield'ın oyunculuğunun neredeyse her filmde öne çıktığı belirtiliyor. Yaklaşan filmlerin tür açısından da önceki filmlerle arasında büyük bir fark var ki bu da onun yeni rollere adapte olmakta nasıl başarılı olduğunu gösteriyor.

Yaklaşan Andrew Garfield Filmleri Neler?

The Eyes Of Tammy Faye

Tick, Tick... Boom!

Spider-Man 3 söylentisi ve diğer roller

Garfield'ın önünde bu sene izleyicilerle buluşabileceği birden fazla yol var ve bunlar sadece yukarıdakilerle sınırlı değil. Listede gösterilen filmler ve rol alacağı yapımlar şu şekilde sıralanabilir:

1. The Eyes of Tammy Faye

2000 yılına ait aynı isimli belgesele dayanan The Eyes of Tammy Faye, televizyonun önemli bir parçası olan Tammy Faye Bakker'ın hayatını konu alıyor. Garfield, ünlü bir televizyoncu olan Tammy'nin kocası Jim Bakker'ı canlandıracak. Filmde muhtemelen Garfield'ın komik yanına da vurgu yapılarak canlılığın korunması hedeflenecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Jessica Chastain, Cherry Jones, Vincent D'Onofrio da yer alıyor. Film, 17 Eylül'de izleyicilerle buluşacak ama ondan önce 12 Ekim'de 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyeri olacak.

2. Tick, Tick... Boom!

Bu film, 20'li yaşlarının sonuna doğru yaklaşırken hem yetersiz olduğunu hisseden hem de mesleki açıdan tatmin eksikliği yaşayan Jonathan Larson'in hayatına dayanıyor. Garfield, Larson'u canlandıran oyuncu olacak. Oyuncu kadrosunda da Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp ve Robin de Jesús yer alacak. Film, 19 Kasım'da Netflix'e gelecek.

3. Andrew Garfield'ın Yaklaşan Film ve Dizilerinin Tamamı

Andrew Garfield, yukarıdaki filmlerin yanı sıra 2003 yılında piyasaya sürülen aynı adlı suç dramasına dayanan Under the Banner of Heaven adlı mini dizide de başrol olarak yer alacak. Garfield ayrıca Luca Guadagnino'nun yakında çıkacak olan Brideshead Revisited'ın yeniden yapımında da Charles Ryder'ı oynayacak.

Yaklaşan Andrew Garfield filmleri içinde Spider-Man 3'ün de olacağı iddia ediliyor. Bu iddialar, Andrew Garfield Spider-Man 3'te olacak mı gibi soruların sıkça sorulmasına yol açsa da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor. Oyuncunun Tom Holland ve Tobey Maguire ile yeni filmde yer alacağı ile ilgili bazı söylentiler var ama bunun kesin olduğunu söylemek için erken. Söylentiler eğer doğru çıkarsa Garfield'ın 2021'de hayranlarını mutlu edebileceği bir filmi daha olacak.