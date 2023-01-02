Andrew Tate'in Tutuklanması Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü

Gerek Twitter'ı gerekse diğer sosyal medya kullanıcılarını âdeta ikiye bölen, suçlu mu suçsuz mu tartışmaları dinmek bilmeyen Andrew Tate gündemden bir an olsun inmiyor. Yeni suçlamalarla karşı karşıya kalan Andrew Tate geçtiğimiz gün bir kez daha gözaltına alındı.

Kickbox şampiyonu Andrew Tate, uzunca süredir cinsiyetçi paylaşımları nedeniyle pek çok kesimin tepkisini çekmeyi başarmıştı. Bu hareketlerinin genç yaştaki insanlara olan etkisi de zararlı seviyelere ulaştığından Andrew Tate'in Twitter dâhil olmak üzere tüm sosyal medya hesapları askıya alınmıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alımı sonrası platforma getirdiği köklü değişiklikler arasında daha önce platformdan uzaklaştırılan Donald Trump ve Andrew Tate gibi isimleri platforma geri getirmek yer alıyordu. Bu askıya alınan hesapları açan Elon Musk, hareketinden pişman olmuş mudur bilinmez ama görünen o ki huylu huyundan vazgeçmiyor.

Andrew Tate Neden Tutuklandı?

Twitter'da 4 milyon takipçisi bulunan Andrew Tate daha önce de genç kızları alıkoyma suçundan gözaltına alınıp serbest kalmıştı. Geçtiğimiz gün ise yine aynı suç dâhil olmak üzere, tecavüz, insan kaçakçılığı ve suç örgütü suçlamalarıyla birlikte yeniden gözaltına alındı.

Sosyal medyada ünlü ismi sevenler ve sevmeyenler birbiriyle tartışıyor ve pek çok kesim Andrew Tate'in serbest kalması gerektiğini savunuyor. Elon Musk'ın fikir özgürlüğü adı altında geçmişte pek çok suçlama nedeniyle kapatılan hesapları açması görünen o ki platformu pek de doğru bir noktaya sürüklemiyor.

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