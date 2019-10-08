Android 10, 2020'de Standart Haline Gelecek

Eylül ayının başında kullanıma sunulan Android 10, 2020 yılının başında yeni telefonlar için standart hale gelecek.

31 Ocak 2020 Son Gün!

Google tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ocak 2020 tarihinden sonra satışa sunulacak olan tüm yeni akıllı telefonlarda Android 10 işletim sisteminin bulunması gerekecek. Kafanızı karıştırmaması adına bahsettiğimiz zorunluluğun yalnızca o tarihten sonra tanıtılacak modelleri kapsadığını belirtelim.

Yani 31 Ocak tarihinden sonra alacağınız her telefonda Android Q bulunmayacak. Ancak 31 Ocak tarihinden sonra tanıtılacak olan tüm telefonların Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkması gerekecek.

31 Ocak tarihinden sonra lisanslanan akıllı telefonlarda Android 10 işletim sisteminin bulunmaması durumunda Google Mobil Servisleri çalışmayacak. Bu da akıllı telefonlarda Google Play Store, diğer uygulamalar ve hizmetlerin olmayacağı anlamına geliyor.

Neden Zorunlu Tutuluyor?

Google tarafından atılan bu adımla birlikte tüketiciler, aldıkları akıllı telefonda en güncel işletim sistemini kullanma şansını elde edecekler. Bununla birlikte Google, güvenlik güncellemelerini zamanında yayınlayabilmek için de bu adıma ihtiyaç duymakta.

Yayınlanan belgelere göre derlemeler 31 Ocak tarihinden önce yayınlanmalı. Bu da akıllı telefonun yazılımının daha önce hazır edildiği durumda eski bir Android sürümü ile o tarihten sonra piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.