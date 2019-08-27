Android 10 Güncellemesi Alacak Olan Telefonlar Belli Oldu

Android 10 güncellemesi alacak olan cihazlar belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Android Q'nun Android 10 olarak adlandırılacağını duyuran Google, bugün ise Android 10 güncellemesi alacak olan akıllı telefonları açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Android 10 güncellemesi alması beklenen/ alması muhtemel cihazlar şu şekilde;

OnePlus : OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T, OnePlus 5

: OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T, OnePlus 5 Asus: ZenFone 6, ZenFone 5Z, ROG Phone 2

ZenFone 6, ZenFone 5Z, ROG Phone 2 Google : Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL

: Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL Samsung : Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy S9

: Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy S9 Huawei : Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Porsche Design Huawei Mate 20 RS, Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro

: Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Porsche Design Huawei Mate 20 RS, Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro Honor : Honor 10, Honor 8X, Honor 20 Pro, Honor 20, Honor V20, Honor Magic 2, Honor Play

: Honor 10, Honor 8X, Honor 20 Pro, Honor 20, Honor V20, Honor Magic 2, Honor Play HTC : HTC U12 Plus, HTC U11 Plus, HTC U11, HTC U11 Life

: HTC U12 Plus, HTC U11 Plus, HTC U11, HTC U11 Life LG : LG G8 ThinQ, LG V50 ThinQ, LG G7 One

: LG G8 ThinQ, LG V50 ThinQ, LG G7 One Motorola : Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto One Vision, Moto One Action, Moto One, Moto One Power, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play

: Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto One Vision, Moto One Action, Moto One, Moto One Power, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play Sony : Sony Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia XZ3, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 Premium

: Sony Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia XZ3, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 Premium Nokia : Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.2, Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus, Nokia 1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1, Nokia 1

: Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.2, Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus, Nokia 1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1, Nokia 1 Xiaomi: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Redmi K20 Pro

Android 10 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Android 10 güncellemesi Google'ın Pixel akıllı telefonlarına gelmesinin ardından diğer marka akıllı telefonlara da kademeli olarak dağıtılacak. Şu anda cihazların ne zaman güncellemeyi alacağına dair bir bilgi bulunmamakta. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Android 10 ile beraber cihazlara gelecek olan yeni özelliklere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.