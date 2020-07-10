Android Tarihinde Bir İlk!

Yazılım güncellemesi, Android telefonların yıllardır temel sorunu oldu. İşletim sisteminin yeni sürümü iOS’e göre çok geç dağıtılıyor. Bunun nedeni çeşitlilik ve başarısız sistem mimarisi nedeniyle yeni sürümlerin eski donanıma aktarılmasının yüksek maliyetli olmasıydı. 2017’de Android 8 ve üzeri için Project Treble’ın hayata geçirilmesiyle birlikte Android’in yeni sürümlerini cihazlara uyarlamak çok daha kolay hale geldi. Her yeni Android sürüm önceki sürüme kıyasla daha hızlı pazara girdi. İşte son Android kullanım verileri

Android 10, En Hızlı Benimsenen Güncelleme Oldu

Google’ın yeni paylaştığı rapora göre, Android 10, tanıtımından 5 ay sonra 100 milyona yakın cihaza kuruldu. Android 9 Pie’a kıyasla yüzde 28 daha hızlı benimsendi. Google, yeni Android sürümlerinin daha da hızlı dağıtılacağının sözünü verdi. Kim bilir, belki bir gün iOS sisteminin performansını görürüz… Grafiğe bakıldığında, Android 10’un 300 günde 400 milyon aktif kullanıcı ile kilometre taşını aştığı görülüyor. Toplam aktif Android cihaz sayısı 2.5 milyarı aştı. Buna ek olarak, Android 10 pazarın yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor. Ancak yine de Google’ın sistemi rakibinin istatistiklerinden çok uzak. Aynı anda çıkış yapan iOS 13, iPhone’ların yüzde 81’inde, iPad’lerin de yüzde 73’ünde kurulu.

Android 11 Ne Zaman Çıkıyor?

Yeni Android sürümü Android 11, şu anda beta aşamasında ve geliştiricilerle kullanıcılar tarafından test ediliyor. İşletim sisteminin son sürümünün yayınlanmasına çok kalmadı. Google geliştiriciler için YouTube kanalında yayınlanan videoda Android 11’in final sürümünün 8 Eylül’de yayınlanacağı belirtiliyor. Resmi duyuru gelmedi ancak Android 10, geçtiğimiz yıl Eylül ayının ilk Salı günü çıkış yapmıştı. Yüksek ihtimal Eylül’ün ilk haftası Android 11’in kararlı sürümünü göreceğiz. Tabii ki ilk olarak Google Pixel telefonlar güncellemeyi alacak. Diğer üreticiler ilk olarak amiral gemisi modellerine ardından orta ve giriş seviye modellerine güncellemeyi sunacaktır.